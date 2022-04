Lo peor ha sido lo de Pedri, Xavi y el Barça ya piensan en 3 nombres

La peor noticia del FC. Barcelona ayer no fue la derrota por 2-3 en casa ante el Eintracht de Frankfurt y la consecuente eliminación de la Europa League. Pedri tuvo que ser sustituido en el descanso por Frenkie De Jong debido a unos dolores en la pierna izquierda que hacían saltar las alarmas de Xavi Hernández y todo su cuerpo técnico. El canario se ha sometido a pruebas esta mañana en la ciudad condal, y tal y como ha comunicado el propio club se confirman los peores presagios, el canario se perderá lo que resta de temporada.

Pedri sufre una rotura del bíceps femoral de su pierna izquierda y estará de baja alrededor de un mes. No parece mucho, pero teniendo en cuenta que la baja podría alargarse hasta mediados de mayo y que solamente le queda al FC. Barcelona La Liga por disputar, el canario como mucho llegaría a los últimos partidos de la competición, algo que no parece que sea probable a no ser que el club se esté jugando el título. De no ser así, Xavi Hernández no debería arriesgar con el físico de un jugador que se ha perdido muchos encuentros este año debido al desgaste que sufrió la campaña pasada entre liga, europeo y juegos olímpicos.

Por lo tanto, y aunque su evolución podría acortar los plazos y que regresase antes de lo esperado, todo apunta a que no volveremos a ver a Pedri jugar con el Barça esta temporada, lo que comporta un problema para Xavi Hernández. El de Terrasa tendrá que volver a rearmar un centro del campo que ya se había consolidado con Buisquets, Pedri y De Jong. Ahora, la baja del canario implica buscar un reemplazo de garantías para suplir su ausencia.

No debería tener muchos problemas el técnico catalán, ya que, como se ha señalado, Pedri se ha perdido muchos partidos esta temporada por lesión, y debido a ello, Gavi o Nico han sido ascendidos desde el filial para suplir su hueco, y lo han hecho de manera extraordinaria. Pero por si ninguna de estas opciones fuera del gusto de Xavi, cosa que parece poco probable, Riqui Puig sigue perteneciendo al FC. Barcelona, aunque en ocasiones se nos olvide.

Así pues, El FC. Barcelona cuenta con reemplazos de alto nivel para suplir su baja, una ultima opción, aunque casi descartada, sería la de atrasar la posición de Ferrán Torres y poner en su lugar a un Ansu Fati que se prevé reaparezca esta jornada.