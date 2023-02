Revolcón con Bellingham: el giro retumba en Madrid y aclara el futuro de Toni Kroos y Modric

Jude Bellingham está siendo uno de los grandes protagonistas de la temporada, ya no solo porque sus prestaciones en el Borussia Dortmund estén siendo sobresalientes, sino porque fruto de ello clubs como el Real Madrid, el Liverpool, el PSG, el Newcastle, el Manchester United o el Bayern de Múnich están cada vez más interesados en cerrar su fichaje el próximo verano.

Cabe señalar, a colación de esto, que Florentino Pérez es el hombre que más se estaba ilusionando con poder convencer a Bellingham y asestar un golpe de autoridad en el mercado conforme finalice la presente campaña, pero, cuando todo parecía encaminado para que el presidente del Real Madrid lograra cumplir su objetivo, una filtración del rotativo inglés The Athletic lo ha cambiado todo en este culebrón: según este medio, en Chamartín sospechan que el crack de 19 años regresará a Inglaterra para comprometerse con alguno de los clubs mencionados de la Premier League.

Esta aparente nueva prioridad de Bellingham por volver a su país natal no solo impediría al Real Madrid acometer el fichaje más deseado por la directiva para reforzar el proyecto del club, sino que tendrá incidencia directa sobre dos de los jugadores que también están siendo protagonistas esta temporada en el Bernabéu: Luka Modric y Toni Kroos.

Tanto el centrocampista croata como el alemán acaban contrato esta temporada con la casa blanca y las dudas derivadas de su rendimiento cada vez estaban alejando más sus posibilidades de convencer a la directiva para extender su vínculo con el club, máxime atendiendo a la avanzada edad de ambos futbolistas. No obstante, si finalmente Bellingham pone rumbo a Old Trafford, St' James Park o Anfield, Florentino no tendrá más remedio que seguir apostando por los citados Kroos y Modric a pesar de que los méritos de estos en la presente campaña estén siendo escasos para estampar esa firma.

Es más, las últimas informaciones del entorno de estos dos centrocampistas ha dejado entrever que el Real Madrid sería la última aventura profesional para ellos, es decir, o renuevan su compromiso con la entidad hasta el 30 de junio de 2024 o colgarán las botas tras un paso más que exitoso por Concha Espina.