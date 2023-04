Rodrygo debe preocuparse, el crack español amenaza su puesto: giro radical del discurso de Ancelotti

En el Real Madrid están de celebración, este final de temporada ha sido el del resurgir de varias de sus estrellas. Karim Benzema y Marco Asensio han sido capaces de dar un paso al frente para acallar las críticas y ganarse a pulso una renovación. En ambos casos, el Real Madrid haría muy bien de ofrecerlas, ya que ambos han sido piezas fundamentales para entender el éxito de los blancos en estos últimos compases de campaña, donde el conjunto de Chamartín ha cambiado la cara.

Si bien el gran rendimiento de Marco Asensio es una gran noticia para el Real Madrid, Rodrygo Goes haría bien de comenzar a preocuparse por su puesto en la plantilla blanca. El carioca ha jugado el doble de minutos que su homólogo español y apenas ha sido capaz de marcar dos goles más y de repartir tres asistencias más, unos números que acaban demostrando que el español tiene una mayor incidencia en los pocos minutos que ha podido disputar a lo largo del año.

Tan buena ha sido la recta final del delantero mallorquín, que el discurso de Carlo Ancelotti ha dado un giro radical. El técnico italiano ha pasado de no contar con él y de dar largas a las preguntas sobre su renovación, a ser el mayor defensor de Asensio y a contar con el español para muchos más partidos. En este sentido, al ser preguntado por la situación del balear, Carletto aseguró que el Real Madrid debería retenerlo: “Ojalá se pueda quedar aquí con nosotros”. Unas palabras que contrastan con lo dicho a principio de temporada: “Asensio puede quedarse o no. No me importa mucho”.

Si bien es cierto que Asensio comenzó la temporada muy desacertado y falto de confianza, los minutos le han servido para ganar ritmo y ofrecer un rendimiento que muy pocos habrían esperado de él, llegando a poner en riesgo a un Rodrygo que este año no ha sido tan decisivo como Asensio.

Así pues, el Real Madrid tiene de vuelta a un jugador al que muchos dieron por perdido, de hecho como hemos dicho el mismo Carlo Ancelotti parecía haber tirado la toalla con el balear. Sin embargo, rectificar es de sabios y Asensio ha hecho recular a todos sus detractores, incluyendo a su entrenador.