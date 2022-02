Rodrygo Goes puede ser la salvación de Marco Asensio y Eden Hazard

El Real Madrid está sopesando muy seriamente quién y qué debe hacer con algunas de sus piezas con contrato que carecerán de hueco en la banda derecha la temporada que viene. Cierto es que por características y contexto en su contrato Marco Asensio es el prototipo perfecto de jugador que reúne las condiciones para salir; no termina de convencer y dejaría dinero justo antes de cumplir su vinculación con la entidad de Chamartín, pero la mala temporada de Rodrygo Goes puede ser la salvación del balear e incluso de Eden Hazard.

Esta claro que Ancelotti tiene una sola idea, tanto táctica como estructural, y en ella no entra Eden Hazard, al que no le ha dado oportunidades de verdad a lo largo de toda la temporada; curiosamente la única en la que no ha vuelto a tener lesiones. Por eso y siempre y cuando Ancelotti consiga salvar el match ball que le plantea el club (a decir, ganar al PSG en Champions y pasar de ronda o estar sentenciado haga lo que haga en LaLiga), es lógico pensar que el belga debe ser uno de lo señalados en el mercado, sin embargo el brasileño puede ser la opción menos traumática.

El Madrid pagó más de 110 millones de euros por Eden Hazard al Chelsea y el jugador es, junto a Gareth Bale, el mejor pagado de la plantilla, pero no juega ni cuenta para Ancelotti, sin embargo por ahora se niega a partir y difícilmente el club merengue conseguirá recuperar un montante parejo al invertido en él. Tampoco Asensio quiere irse, de modo que si Kylian Mbappé finalmente es fichado y ocupa la banda derecha, alguien ha de salir. Gareth Bale se irá (acaba contrato) pero hace falta otra baja, siendo Rodrygo el que más papeletas tiene en estos momentos.

Hay que decir que, así como Vinícius ha dado un paso al frente y ha terminado de explotar, Rodrygo ha hecho todo lo contrario, siendo intrascendente por muchos momentos y careciendo de virtudes resaltables esta temporada, más allá de ese perfil defensivo que tanto apasiona a Carletto, como para ser una de las apuestas firmes por ‘la derecha de Mbappé’. Así, Rodrygo puede dejar dinero en las arcas, no tendrá hueco y su salida no será traumática, a diferencia de las del español y el belga. Su sacrificio es un mal menor, y necesario.