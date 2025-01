Ronaldo Nazario llegó al Real Valladolid en septiembre de 2018, adquiriendo el 82% de las acciones del club, después de un acuerdo con Carlos Suárez. Desde su entrada, el brasileño prometió un futuro brillante para el equipo, enfocándose en lograr la estabilidad en Primera División y la construcción de una nueva ciudad deportiva. Además, uno de sus sueños más ambiciosos era ver al club luchando por un puesto en Europa en un plazo de cinco años.

Seis años después, la situación no es la esperada. Aunque el equipo logró ascender la temporada pasada, su rendimiento en Primera División ha sido irregular. No ha logrado consolidarse como un candidato sólido para la permanencia, y la situación parece empeorar. En lugar de avanzar, el Real Valladolid sigue lidiando con la inseguridad en la categoría, según informa Todofichajes.com.

2. Ronaldo Nazario 🇧🇷

Ronaldo Luís Nazário de Lima, also known as Ronaldo, is the owner and president of Real Valladolid Club de Fútbol, S.A.D., a La Liga club. He owns 82% of the club pic.twitter.com/gZhj5XWSBz