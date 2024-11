Rubén Baraja estalla en el entrenamiento y le enseña la puerta al fichaje de Peter Lim, ha vuelto a pasar

Rubén Baraja desconfía totalmente del fichaje que impulso el círculo cercano de Peter Lim, ya que, aunque este pusiera reticencias a más gastos, accedió, sin embargo, el jugador, que ha sido un dolor de cabeza desde el inicio del curso ha vuelto a fallar al entrenador en un momento decisivo.

Y es crucial este instante para el Valencia por dos sencillos motivos. Uno, sus urgencias deportivas son enormes como último clasificado del Campeonato Nacional de Liga, pero es que además viene de donde viene, con la catástrofe por la DANA salpicando el día a día de Valencia, lo que obliga al equipo a un esfuerzo extra para dar alegría a su afición. Y aún con eso, Mir vuelve a fallar.

Ausente del entrenamiento y complicado regreso

Dado que al inicio de semana el delantero no se ejercitó en el entrenamiento del equipo junto al resto de compañeros, Rafa Mir apunta a baja ante el Betis este fin de semana. Una más. El goleador, que llegó a Mestalla para eso, para aportar goles, no lo está haciendo, va de una ausencia en la siguiente y su futuro a Baraja no le convence.

Es más, para el vallisoletano, visto lo visto lo mejor es devolver la patata caliente a Víctor Orta y el Sevilla CF, que es quien lo tiene en propiedad. Recordemos que, de once partidos posibles disputados por el cuadro che, Mir solo ha jugado cuatro en LaLiga EA Sports, donde no ha anotado ni un solo gol.

Esos 241 minutos de juego del de Cartagena hacen muy complicado que Baraja cuente con él como esperanza no ya para el choque ante el Real Betis, que se complica y mucho, sino para la temporada que viene, donde en eso sí coincide con Lim: los 5 millones como opción de compra para el Valencia no se van a ejercer.

Alternativas

Pero no todo son malas noticias para el Pipo y este sábado (13.00, hora española) podrá contar con Hugo Duro, André Almeida y un Jesús Vázquez con el que ensaya en la posición de lateral derecho dada la ausencia de Thierry Rendall. Ellos tres son esperanzadores puntos de luz para el farolillo rojo de la liga.