Rüdiger y Alaba obligan a Ancelotti a venderle… y se rebela en Madrid

Las salidas de Marcelo, Isco Alarcón y Gareth Bale no fue discutida en ningún momento dado que los tres futbolistas acaban contrato con el Real Madrid y, sin apenas protagonismo en el último curso, la directiva no ha estimado oportuno extender esa vinculación. No obstante, otro jugador que apenas ha contado para Carlo Ancelotti -y cuya salida parecía ser cuestión de tiempo- ha cambiado opinión y ha dejado patente su intención de permanecer en el Bernabéu, ocasionando así un problema tanto al entrenador como a la directiva merengue: Jesús Vallejo.

A pesar de que el jugador es consciente de que no dispondrá de minutos tras la llegada de Antonio Rüdiger, amén de la presencia de David Alaba, Éder Militão y Nacho Fernández, el defensa maño quiere seguir en Chamartín, tal y como ha avanzado Goal.

Vallejo forma parte del elenco de peores gestiones que ha efectuado el Real Madrid en la última década ya que, tras generar mucha ilusión en las filas del Real Zaragoza, Florentino trató de convertirle en el nuevo Sergio Ramos, pero sin éxito. El maño ha generado un mar de dudas con sus actuaciones y en ningún momento ha tenido un rol importante desde que se incorporó a la casa blanca en el año 2015.

El jugador ha acumulado hasta cinco cesiones en todo este periodo de tiempo, pero solo en su primera aventura lejos del Bernabéu logró rendir al nivel esperado. Eso sí, lo hizo en un equipo de menor entidad como lo es el conjunto zaragocista.

En la última campaña Ancelotti decidió quedarse con el español tras las salidas de Ramos y Varane en 2021, pero apenas ha tenido minutos con el italiano, una dinámica que se prevé mucho más drástica para el jugador tras la reciente llegada de Rüdiger al equipo. A pesar de eso, la idea de Vallejo es seguir en Madrid, donde tiene contrato hasta 2025, aún a sabiendas de que apenas contará para ‘Carletto’.

Es más, esta rebelión exprés del central de 25 años es más incompresible si tenemos en cuenta que hay un equipo de la Primera División muy interesado en contratar sus servicios, el Espanyol, un equipo que sí que le brindaría las oportunidades que no tendrá en las filas blancas.