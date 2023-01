Sábado negro para el VAR: Madrid y Lopetegui indignados

El VAR llegó para hacer del fútbol un deporte más justo y donde se minimizaran al máximo los errores humanos de los árbitros. Era evidente que la polémica iba a seguir existiendo, pues las acciones interpretativas siempre acaban dependiendo del criterio personal de cada uno. Sin embargo, algo en lo que debería ser infalible esta tecnología es en la detección de acciones evidentes como fueras de juego, goles fantasma o agresiones.

Este sábado, el Real Madrid acusó al VAR de no señalar lo que consideraban que eran dos agresiones claras en el partido contra el Villarreal. Una patada de Gerard Moreno a Rüdiger sin el balón de por medio y un golpe a caballo entre forcejeo y empujón de Parejo también sobre Rüdiger que algunos calificaron de puñetazo y agresión.

En este sentido, la primera acción es digna de analizar. Pues en el momento en que se produce el movimiento de Gerard Moreno, el balón ni está cerca de estar en juego, además, la posición de su cabeza nos invita a pensar que es totalmente intencional y no hay otra explicación que la de una agresión evidente. El VAR debió haber entrado e indicar a Soto Grado que expulsara de inmediato al delantero groguet.

Si nos marchamos a Inglaterra, también vemos indignación por una decisión de VAR. En este caso se trata de los Wolves de Julen Lopetegui. El técnico español acusó al videoarbitraje de inventarse un fuera de juego que acabó anulando el gol de la victoria de su equipo: “Hemos visto repetido el fuera de juego que nos han pitado. Lo siento, pero no existe, es imposible. Alguien debe de haberle dicho que era fuera de juego, pero hemos visto las imágenes y no lo hay. Lo vimos a través de nuestra cámara táctica”. Esta jugada es especialmente dolorosa, pues se trata de un error de cálculo, ya no hablamos de una agresión, la cual se podría interpretar, en este caso se trata de algo objetivo.

Finalmente, el partido entre Wolves y Liverpool terminó en empate a 2 y ambos equipos se volverán a ver las caras en el partido de replay, donde se decidirá quién avanza a la siguiente fase.

Así pues, este sábado ha sido un día complicado para la credibilidad del VAR, una herramienta que sin duda ha ayudado mucho al fútbol, pero que no se puede permitir errores tan flagrantes.