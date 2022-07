Sacrificado por De Ligt: Simeone y Griezmann al rescate, Tuchel asedia

Una vez confirmado el fichaje de Axel Witsel, el Atlético de Madrid continúa mirando al mercado para reforzarse con un lateral derecho de garantías. A los nombres de Nahuel Molina, Emerson o Nélson Semedo, se une ahora el del francés Benjamin Pavard. Según el medio alemán, ‘Kicker’, el Bayern de Münich está abierto a la salida del jugador de 26 años, que está tasado en 30 millones y que perdería protagonismo ante la llegada del Ajax del marroquí Mazraoui en su puesto.



Por su parte, la Juventus no querría dejar escapar la oportunidad aprovechando el interés del conjunto bávaro en De Ligt. Los más de 80 millones que piden los italianos por el central holandés son excesivos para el Bayern, que no sube de 60 y que incluiría a Pavard para abaratar la operación. El conjunto de Nagelsmann sigue trabajando en remodelar su equipo de cara al año que viene y no sorprendería un gran movimiento para apuntalar su defensa como ya ocurriese con el fichaje por 80 millones de Lucas Hernández del Atlético de Madrid.



Otro que se ha metido en la puja es el Chelsea de Thomas Tuchel. Como ya ocurriese en el caso del lateral del Lens, Jonathan Clauss, los ‘blues’ vuelven a meterse en el camino del Atlético por Pavard. La más que probable salida de Azpilicueta al Barcelona, hace que quieran reemplazar al español con alguien de altura, y los ingleses, además poseen del efectivo suficiente para acometer la operación. Y es que a las salidas de hombres como Lukaku, Rüdiger o Christensen, podrían unirse las del propio ‘Azpi’, Marcos Alonso o Ziyech.



Alguien que conoce bien a Pavard es Antoine Griezmann, que se proclamó campeón del mundo con él en 2018 y que alabaría su fichaje para el Atlético de Madrid. Simeone, a su vez, estaría encantado con la llegada de un lateral contrastado en Europa y con gen ganador. Un jugador que además sirve de lateral en ambos costados como ya ha demostrado tanto en Francia como en el Bayern, y que también rinde de maravilla en el puesto de carrilero del que tan buen uso hizo Trippier al lado del ‘Cholo’.