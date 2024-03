Sadio Mané se lo advierte a Deco: será tan bueno como Ronald Araujo y su venta reventaría al Barça

Hasta ahora, este parón de selecciones no está siendo tan negativo como se imaginaban en el Barça. El conjunto blaugrana ha visto como, no solamente Pau Cubarsí disputaba sus primeros minutos como jugador de la Selección Española absoluta, sino que también lo ha hecho Mika Faye, el central senegalés del Barça Atlètic al que muchos ven grandes similitudes con Ronald Araujo gracias a ser un portento físico con una capacidad correctora a la altura de unos pocos elegidos.

En este sentido, en can Barça hace tiempo que se están frotando las manos de cara a una posible operación con un Faye que va ganando admiradores a pasos agigantados, hecho que, con su impresionante debut con Senegal, a la cual hay que sumar un auténtico golazo, su cotización en el mercado se haya disparado.

Sin embargo, tras haber demostrado que su potencial no tiene límite, las dudas comienzan a aparecer alrededor de lo que antes parecía una venta cantada para los culés, que, al ver como Faye destacaba al lado de Sadio Mané, Deco comienza a ver como una venta que hoy sería perfecta, puede ser un error histórico mañana.

🚨🚨| BARCELONA SENSATION MIKA FAYE NETS STUNNING GOAL ON SENEGAL DEBUT.🚀🚀



How has that gone in?🤔🤯🤯pic.twitter.com/4PeZUtJAt7