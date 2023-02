Saltan las alarmas en Madrid: revés para Ancelotti que teme un fracaso en Champions ante Klopp

El Real Madrid no las tiene todas de cara al próximo duelo de Liga de Campeones ante el Liverpool. Los de Ancelotti no llegan con el mejor estado de confianza en los futbolístico y las lesiones y bajas de jugadores importantes como Benzema y Courtois no ayudan al equipo. Ahora, la posible baja de Toni Kroos por problemas de salud derivados de una gripe, complican todavía más la situación en un Bernabéu donde ya han saltado las alarmas.

Los de Chamartín saben que Kroos es un elemento clave para que el equipo funciones en las grandes noches. Es un reloj suizo para los partidos grandes y no le tiemblan las pernas a la hora de distribuir el balón y dar calma cuando este quema. En este sentido, el alemán sería indiscutible en la medular blanca para el choque ante los de Klopp.

Además, a la posible baja del alemán, hay que sumarle que ni Courtois ni Benzema llegarán en plena forma al duelo europeo y la baja asegurada de Ferland Mendy. En este sentido, los de Ancelotti llegan muy mermados a uno de los momentos clave de la temporada donde se lo juegan todo ante un rival que, pese a no estar en su mejor momento, seguro que pondrá las cosas muy complicadas al Real Madrid.

En caso de no poder contar con Kroos, Carletto deberá dar entrada a Ceballos o bien apostar por Rodrygo en la delantera para ubicar a Valverde de interior. El técnico blanco ha demostrado que en las grandes citas prefiere alinear al uruguayo en el extremo derecho para ganar en solidez y trabajo defensivo. De este modo, lo más probable es que en caso de perder al mediocentro germano, entren Ceballos o Camavinga.

Así pues, la baja por gripe de Toni Kroos ha dejado en jaque a un Ancelotti que deberá optar por jugadores no tan habituales en las grandes noches europeas. Algo que seguro preocupará en las oficinas del Santiago Bernabéu.