Se acabaron las mentiras con Mateu Alemany y Deco: nuevo reproche en el Barça contra Ousmane Dembélé

Enric Masip ha explicado lo sucedido con la salida de Mateu Alemany y la llegada de Deco a las oficinas del FC Barcelona. Ousmane Dembélé ha vuelto a quedar en evidencia por las palabras del dirigente azulgrana.

El mercado de fichajes del Barça ha dado mucho que hablar y el miembro de la comisión deportiva del club ha sido el primero en conceder una entrevista para repasar todo lo sucedido durante el verano, incluidos los cambios en los despachos que han dejado preocupados a un sector de la afición blaugrana.

“Él decidió aceptar la oferta de otro club. Aquí se empezó a buscar un sustituto. Se pensó en Deco y él empezó a desvincularse de sus negocios. Mateu decidió finalmente no irse y se quedó aquí, pero se pensó en otro rol para él porque ya estaba Deco. Seguramente Mateu quería seguir haciendo lo mismo y pensó que no encajaría, pero nadie ha echado a nadie. Todo ha sido natural”, explicaba el antiguo jugador de la sección de balonmano en ‘Sport’.

Masip le ha dado mucho valor al trabajo del ex director de fútbol del Barça, destacando que buena parte de los logros conseguidos en el recorte de la masa salarial son gracias a él. Conoce el Fair Play al dedillo y el club azulgrana lo ha aprovechado para poder navegar en medio de una importante crisis financiera. Los fichajes de Gundogan, Cancelo, Joao Féliz, Koundé y Lewandowski son la mejor muestra posible del nivel que tiene Mateu Alemany, al que en los últimos días se le ha relacionado con Javier Tebas.

Sobre Deco ha querido destacar su liderazgo, acordándose de su nivel como jugador y su gran criterio futbolístico, añadiendo también la capacidad que tiene para convencer a los demás mientras respeta su opinión. El brasileño, nacionalizada portugués, está pendiente de todo, también del filial y del fútbol formativo, incluso del scouting, explica Masip en la entrevista con ‘Sport’.

Una salida que sigue doliendo

La marcha de Ousmane Dembélé al PSG sigue escociendo en Can Barça, y las palabras de la mano derecha de Joan Laporta así lo demuestran: “A mí me gustan los jugadores buenos, pero prefiero jugadores comprometidos. Dembéle ya demostró su poco compromiso cuando no renovó”. La irregularidad del francés es otro de los argumentos en contra que ha utilizado el dirigente azulgrana al hablar de él.