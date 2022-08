Se vende: Xavi no puede con él, saldrá del Barça por 28 millones

Tenía que pasar. Joan Laporta ha dedicado gran parte de sus esfuerzos en reforzar la delantera, pero han llegado tantos jugadores que al final, se han juntado en la plantilla hasta 9 atacantes. Xavi Hernández podría formar 3 tridentes completamente diferentes entre Lewandowski, Dembélé, Raphinha, Aubamyenag, Ferran Torres, Braithwaite, Depay, Abde y Ansu Fati. Existe ‘overbooking’ esta zona del terreno de juego y el de Terrasa está intentando encontrar le mejor solución posible.

Además de Depay, quien tiene casi cerrado su traspaso a la Juventus de Turín, solamente falta que el jugador reciba la carta de libertad para que fiche por cuatro temporadas y un salario de 5 millones fijos más otros 2 en variables, el FC. Barcelona está trabajando también en el traspaso de otros 3 jugadores de ataque: Braithwaite, Abde y Aubameyang.

Braithwaite

De todos ellos, es el que más ganas tienen de encontrarle un nuevo equipo. El delantero no cuenta para Xavi Hernández desde hace tiempo, se lo ha dejado claro e incluso no ha viajado a la gira estadounidense para que arregle su futuro y busque otro destino, pero él quiere cumplir su contrato con el conjunto azulgrana, el cual termina en junio de 2024, y no le quiere perdonar ni un solo euros de su ficha al FC. Barcelona. Todo apunta a que no saldrá en este mercado de fichajes.

Abde

La intención del club es renovarle y cederle. Saben que tiene mucho potencial y puede explotar en cualquier momento, pero que este año no va a poder disfrutar de muchos minutos debido a que por delante de él se encuentra Lewandowski, Dembéle, Raphinha y un largo etcétera. No quieren cortar su progresión y son varios los equipos de La Liga Santander que están interesados en él, como el Villarreal. Saldrá antes del 31 de agosto. Veremos donde acaba.

Aubameyang

Quizás sea la venta más injusta de todas. Él quiere quedarse, lo tiene claro, asume que no tiene ninguna opción de ser titular indiscutible tras la llegada de Lewandoeski, pero no le importa. El problema es que el Chelsea y Thomas Tuchel han llamado a su puerta. Quieren convencerle de que regrese a la Premier League, pero como se ha dicho, él no quiere moverse del Camp Nou. Cuenta con la confianza del entrenador, aunque Xavi Hernández no pondrá ningún impedimento si el gabonés toma la decisión de irse. Sabe que este año hay mucha competencia arriba y que no disfrutará de tantos minutos como el año pasado.

Él no quiere irse, pero por si acaso, el club le ha puesto precio de salida. Según informa Fabrizio Romano, el conjunto azulgrana ha tasado a Aubameyang en 28 millones de euros. Si el Chelsea le quiere, ya sabe lo que tendrá que abonar en las oficinas del Camp Nou. No es el único jugador que quieren los ‘blues’ del FC. Barcelona, ya que, los de Tuchel también quieren a Frenkie De Jong. Este verano, el conjunto inglés y Laporta están destinados a entenderse.