Sergio Ramos, rechazado por el equipo al que quería volver: Real Madrid y PSG descartan su vuelta

Sergio Ramos sigue siendo libre para decidir su futuro después de que el Paris Saint-Germain no le hiciese una oferta de renovación para continuar su carrera en Francia. El Sevilla admite contactos, pero no entra en sus planes que el canterano vuelva a Nervión.

El objetivo del central parece claro a estas alturas de su carrera, seguir disfrutando del fútbol de élite en un equipo de nivel que le permita competir en cada entrenamiento y en cada partido por el puesto de titular. Es muy conocida la mentalidad ganadora del ex del Real Madrid, por lo que no llama la atención que a sus 37 años mantenga el espíritu y el hambre por continuar consiguiendo cosas que le ha caracterizado a lo largo de su dilatada carrera.

Pepe Castro, presidente del Sevilla, estuvo en ‘El Partidazo de Cope’ para repasar la actualidad de su equipo antes de la disputa de la Supercopa de Europa contra el Manchester City, y respondió a la pregunta sobre las opciones de que Ramos volviese al equipo en el que se formó. “Yo comprendo que él quiera jugar en el Sevilla porque sus orígenes son sevillistas, pero nosotros tenemos muy claro, muy claro, tanto el director deportivo, como el presidente y el vicepresidente, cuando nos hemos reunido a hacer la planificación, que lo que queremos es rejuvenecer el equipo. Y lo que queremos es algo diferente a la opción de Sergio Ramos. Que ya lo he dicho, es una magnifico jugador y seguro que donde vaya va a estar bien. No lo vamos a discutir ahora. Pero no es nuestra opción. No la ha habido en ningún momento. Y en los medios de comunicación todo el mundo lo ha dado por hecho. Que ya estaba hecho y firmado, y no es verdad. Yo no he hablado con Ramos todavía”.

Se ha ofrecido para volver

Pepe Castro habló también de este tema en ‘El Larguero’ y fue contundente: “Sergio nunca ha sido una opción. Es una magnifico jugador, pero entendemos que no necesitamos sus servicios. Sí, hay ofrecimientos directos e indirectos, pero no lo hemos tratado porque tenemos clara la planificación deportiva. No es una cuestión de dinero”.