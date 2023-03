Simeone desafía al PSG para que el brasileño llegue a Madrid y se alíe con Griezmann, no con Neymar

El Atlético de Madrid no está viviendo la mejor de sus temporadas desde que Diego Pablo Simeone llegó al equipo hace más de una década atrás. Ya habiéndose despedido de todos los títulos, el club está muy cerca de sellar su presencia en la próxima edición de la Champions y por ello el técnico argentino está comenzando a prestar especial atención a la composición de su futura plantilla, siendo João Félix un foco prioritario.

Simeone está abierto a aceptar la salida definitiva del crack portugués el próximo verano y, a sabiendas de que el Chelsea está predispuesto a realizar una gran oferta para convencer al Atlético de Madrid para que deje salir al luso, esta vez sin fecha de retorno, el entrenador porteño no ha tardado en situar como uno de sus objetivos veraniegos a Andreas Pereira, futbolista que también está en la agenda del PSG y del propio Chelsea.

Los problemas creativos evidenciados en París han instado a Al-Khelaïfi a planear el fichaje del centrocampista brasileño del Fulham el próximo verano, siendo la presencia de Neymar clave para que convencer a este futbolista. Ambos comparten nacionalidad y la posibilidad de pelear por los retos más ambiciosos podrían ser factores determinantes para sellar el traspaso.

No obstante, ESPN no ha dudado en hacer público el profundo interés del ‘Cholo’ en frustrar el deseo del PSG por motivos similares. La línea creativa del conjunto español no está funcionando de la forma esperada y el argentino pretende que Andreas Pereira cambie esta dinámica de forma radical con su llegada al Metropolitano. Sabedor también Simeone de que el fichaje del brasileño no conllevará un gasto excesivamente elevado, rondaría los 25 millones, no quiere desaprovechar la oportunidad de regalar a Antoine Griezmann y Memphis Depay un aliado de lujo a un precio muy asequible.

Eso sí, aunque el interés en Pereira es creciente en Madrid, primero el club deberá resolver el futuro de João Félix.