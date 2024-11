Simeone está empezando a obrar con uno de los cuatro fichajes del año como con João Félix

En el Atlético de Madrid hay quien mira de reojo a la situación de uno de los cuatro grandes fichajes del verano y no puede menos que ver semejanzas entre João Félix, Simeone y el crack en cuestión, que no es otro que Alexander Sorloth; sobra decir que la cosa entre el menino de ouro y el argentino no acabó bien.

Hay motivos para pensar tal cosa. Para empezar con los minutos de juego y el tipo de minutos que se le están otorgando al noruego, pero también con la relación disímil que sufre en comparación con los otros tres grandes fichajes, Julián Álvarez, Conor Gallagher y Robin Le Normand.

Relación cordial, pero con señalamiento

Decía Simeone del escandinavo y su ausencia de minutos actúa que “Sorloth está muy bien, que no jugara en París no cambia nada. Ante Las Palmas lo hizo muy bien y en Vic fue titular. No le pasa nada, hay una elección de futbolistas, que son los que creemos que pueden hacer daño al rival, un día les tocará más tiempo a unos y otro día les tocará a otros”.

Pero lo cierto es que es un cambio recurrente del míster, a veces se le ha señalado por parte del entrenador en instantes del partido prematuros y solo ha jugado 53 minutos en los tres últimos partidos con el Atlético, dándose el caso de que ni jugó en París en el gran partido de esta Champions League hasta la fecha para los rojiblancos.

¿Trato diferente?

Por todo ello puede decirse que Sorloth recibe un trato diferente que los otros tres y además lo sufre en cuanto a minutos se refiere, pero es que además al club se lo relaciona con nombres propios del mercado que también son nueve puros, lo que indica inquietud con su figura. Jonathan David o Viktor Gyökeres son algunos de estos cracks que suenan.

Y en medio, datos irrefutables para Simeone y que empiezan a recordar al caso João Félix: Sorloth solo ha sido titular en 7 partidos de 13 y su última aparición durante todo un encuentro, ante el Leganés, marcó dos goles, pero lejos de recibir confianza y minutos no ha vuelto a ser titular.