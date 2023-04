Simeone, feliz: su apuesta de 16M es el enemigo íntimo de Courtois y Ter Stegen e ídolo en Madrid

La victoria del Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano en el último choque de la tanda dominical de encuentros disputada este fin de semana no es la única nota positiva que dejó el partido. Gracias a su última titularidad, Jan Oblak ha podido hacer historia en el conjunto rojiblanco colándose en el top-10 de jugadores con más apariciones defendiendo la elástica del club, un total de 390.

Cabe recordar que el guardameta esloveno ya batió un importante récord el pasado 9 de abril convirtiéndose en el extranjero con más partidos disputados en la historia del club y solo un mes después ya ha logrado superar en la lista global a una leyenda como Diego Godín. Otros dos ilustres futbolistas de la entidad como Fernando Torres (404) y Gabi (417) son los próximos retos de un Oblak que, si no abandona el club en verano, superará a ambos españoles en la temporada 23/24.

Su paso por el club

Oblak aterrizó en el Vicente Calderón en el año 2014 sin hacer prácticamente ruido y como una apuesta de 16 millones un tanto sorprendente de Simeone ya que apenas había brillado en las filas del Benfica. No obstante, aunque su primer año fue un tanto complicado ya que apenas gozó de minutos (solamente disputó once encuentros en el campeonato doméstico), no tardó el argentino en brindarle su entera confianza y el esloveno ha sabido responder perfectamente a ella.

Su estratosférico nivel durante la última década le ha permitido mantener una constante y atractiva disputa con Thibaut Courtois y Marc-André ter Stegen por ser considerado el mejor portero del mundo (curiosamente militando el belga y el alemán en la propia Liga Santander) y a día de hoy es uno de los pesos pesados del vestuario colchonero.

Es cierto que durante las últimas campañas el esloveno ha cometido algunos fallos que no se habían presenciado anteriormente en Madrid, pero su importancia en las filas de Simeone es incuestionable y, tras hacer historia con el club, la próxima cuenta pendiente del portero de 30 años es resolver su futuro profesional ya que es el objetivo número uno del Manchester United si sale de Old Trafford David de Gea el próximo verano.