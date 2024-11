Simeone identifica un topo en el vestuario del Atleti y el problema que está empezando a generar

Suele ocurrir, cuando un jugador llamado a ser clave siente que no goza de la confianza del míster, empiezan los problemas, en este caso para Simeone. Y eso es justo lo creen haber identificado en el vestuario rojiblanco con uno de sus fichajes estrella, un jugador que tiene números y nivel para ser titular, pero no lo es.

Con su selección, Noruega, Alexander Sorloth acumula números de máximo rendimiento, ya que ha contribuido en esta Nations League a seis goles en tantos otros partidos, marcando tres y asistiendo en otros tres. Pero, claro, con la selección escandinava es titular y tiene la confianza de su entrenador, Ståle Solbakken, con el Atleti no y eso Sorloth ni lo entiende ni lo acepta porque no le explican el motivo.

Posible filtración de su descontento

Simeone dice que tiene que elegir, pero el vikingo cree que este no elige según el rendimiento, al menos eso se dice en según qué fuentes se consulte en torno al Atlético de Madrid, si a eso unimos que los minutos de juego no mienten y que hay dos nombres de fichajes encima de la mesa colchonera de cara al mercado, entonces el mosqueo de Sorloth es entendible. Y a Simeone le dicen que no está contento.

Moise Kean y Jonathan David son los dos cracks de los que se habla recientemente en los pasillos del Metropolitano y eso llega a oídos de un punta de Trondheim que solo tiene que ver el uso que de él hace Simeone para sospechar.

Los minutos de juego, una clave

En verdad, si nos fijamos en los minutos de juego de Sorloth vestido de rojiblanco, su situación es para estar preocupado. El último (y trascendental) partido de Champions, ante el PSG, ni jugó; en los tres últimos de LaLiga ha sido suplente y nunca ha jugado más de 45 minutos, todo eso pese a venir de un doblete ante el Leganés y, para más inri, está la Copa del Rey y su selección.

El rendimiento con Noruega ya se ha comentado y es inmejorable, mientras que Sorloth, además de todo lo expuesto, se vio también señalado en el choque copero ante el Vic, donde fue sustituido al descanso por Koke Resurrección. Es decir, recapitulando, hay rumores de interés en cracks que juegan en su puesto, en los últimos cinco partidos, tres de LaLiga EA Sports, ha resultado señalado y, por el contrario, con Noruega brilla, de modo que, en cierta forma, Sorloth tiene motivos para desconfiar y Simeone para creer que se ha generado un problema.