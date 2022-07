Simeone le deja salir: Morata lo ve claro y Luis Enrique lo celebra

Que si volver a la Juventus, que si terminar de una vez por todas en el Fútbol Club Barcelona que si pelear en el Atlético por convencer al Cholo Simeone… Estas son algunas de las opciones que ha venido barajando y pensando Álvaro Morata durante las últimas semanas para tratar de esclarecer su futuro. Algo que no depende de él solo, claro, porque entran en juego tanto sus propios intereses como los de su actual club y también lo complicada que vaya a ser la competencia en cada lugar. Por eso, en relación a este último aspecto parece que el camino del delantero en el Atlético de Madrid comienza a allanarse un poco.

Es de sobra sabido que Morata no es uno de los preferidos de Simeone. El español no le entra por el ojo y el técnico argentino ha hecho siempre todo lo posible por dejarle fuera del equipo y buscarle acomodo en otros conjuntos para evitar tenerlo en su plantilla. Por eso, el ‘9’ de la Selección española sabe que el Cholo elegirá, si se queda en el Atleti, prácticamente a cualquier otro jugador de ataque para el once inicial antes que a él aunque sea incluso un canterano. Y ahí es donde entra en juego la figura de Sergio Camello, el delantero salido de las categorías inferiores pero que cuenta con opciones de entrar en la dinámica del primer equipo y que ahora empieza a verse fuera.

Tal y como informa la Cadena Cope el joven futbolista de 21 años ha levantado el interés de otros equipos de LaLiga que ven con muy buenos ojos la opción de hacerse con sus servicios ya que se trata de un jugador con proyección y que además llegaría en unas condiciones económicas muy asumibles para clubes que no pueden hacer grandes inversiones de dinero. Así, tanto el Getafe como el Rayo Vallecano se han interesado por él y han llamado a la puerta del Atlético de Madrid para preguntar por su situación.

Puede ser además una buena salida para Sergio Camello porque no se movería de Madrid y porque, a buen seguro, encontraría unos minutos al máximo nivel que en el Metropolitano tendrá difícil alcanzar porque están por delante jugadores como Griezmann y Joao Félix. Así, la hipotética salida del delantero dejaría a Morata con muchas más opciones de jugar minutos a lo largo de la temporada y llegar bien al Mundial de Qatar 2022.