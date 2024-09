Simeone lo llamó y le colgó; la revelación de Qatar 2022 prefirió a José Mourinho: Aleti decidió mal

Atlético Madrid concluyó el mercado de pases con más de un nombre interesante. Las incorporaciones fueron probablemente las de mayor peso en mucho tiempo, con Julián Álvarez a la cabeza, seguido por Conor Gallagher y compañía. Diego Siempre supo mover bien sus fichas, así como la dirigencia del Aleti que por poco ficha a un mediocampista que pidió a gritos el entrenador argentino. Se trata de Sofyan Amrabat, quien al final firmó con Fenerbahce.

Hay un detrás de la operación que no se concretó, está incluido Simeone, desde luego. Las malas decisiones de la interna del Atlético dejaron sin un referente del mediocampo al primer equipo del Atlético, pues el marroquí se decidió al final fichar por el equipo turco. La verdadera razón pasa por un tema contractual que no le convenía al africano, cosa que sí consideró cuando la oferta llegó desde Fenerbahce. Seguramente Simeone se lamente esta negativa y lo mal que el cuadro colchonero gestionó el traspaso.

Simeone llamó a Amrabat

Robin Le Normand, Alexander Sorloth, Conor Gallagher y Julián Álvarez se unieron a la disciplina del Atlético Madrid, así como el portero Juan Musso. Amrabat ya había dejado Fiorentina para buscar una nueva oportunidad, pudo ser el Aleti, pero esto no pudo ser. Según Fabrizio Romano, incluso Diego Simeone llamó al marroquí durante la última semana de agosto, pero el detalle acabó con la ilusión.

Prefirió a Mourinho

Resulta que Atlético Madrid iba a obtener la cesión del mediocampista defensivo, pero sin opción de compra, esto hizo pensar a Amrabat que no le convenía, ya que quería salir de la Fiorentina. Fenerbahce, por su lado, sí incluyó ese punto en la cláusula, sumado a la influencia de José Mourinho, el ex Manchester United no lo pensó dos veces.

El volante que perdió Atlético

Con el equipo viola, Amrabat disputó un total de 111 partidos, su paso por Manchester United no resultó ser el más efectivo, pero ya había dejado intacta su calidad con Marruecos. El medio perfecto para Diego Simeone no podrá ser, al menos esta temporada. Todo se verá en el fútbol turco, si Amrabat encaja o más adelante prueba jugar con el técnico argentino en Madrid.