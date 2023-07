Simeone recibe 3 llamadas por João Félix, KO a PSG y Lucho: las de Ten Hag y Emery, con veneno

João Félix puede haber sido uno de los mayores errores del Atlético de Madrid. Primero porque el jugador costó, de lejos, más que nadie; después, porque el futbolista nunca ha alcanzado un nivel que concuerde con aquellos 126M que pagaron los rojiblancos por él y tercero porque su carácter y relación con Simeone lo ha convertido en un problema latente. Ahí están sus malos gestos en los primeros entrenamientos colchoneros de esta pretemporada. Con todo, el Atleti habría recibido tres llamadas de la Premier que, ante la indecisión de PSG y Lucho, pueden arrojar una solución en este mercado al futuro del menino de ouro.

Sin hueco por características y personalidad

El Atlético de Madrid de Simeone tiene unas reglas, unas formas y unos argumentos que casan poco con la forma de jugar de João Félix y este hecho acentúa la división entre el míster y el luso, pero para el Atleti ha sido un varapalo enorme con el jugador que su rendimiento en la Premier League no haya sido excepcional en la pasada campaña y desde luego no al nivel como para que un equipo se decida a pagara 100M por él, la cifra mínima que en Madrid quieren imponer por su activo.

Según expone Sport Witness, João, harto desde el minuto 0 en la pretemporada del Atlético de Madrid, le habría pedido una solución a Jorge Mendes, su agente, en el mercado inglés; una que ya habría aparecido, aunque no sea la ideal ni para el jugador ni para la entidad española. Y es que Manchester United, Newcastle y Aston Villa se habrían interesado en el jugador como opción de cesión hasta final de temporada y sin posibilidad de compra. En el caso del equipo que dirige Ten Hag y los magpies, el portugués podría ser un obstáculo en la Champions; mientras que los villanos de Emery quieren un potencial crack a un precio irrisorio: pagarían parte de su sueldo.

Decimos que no es lo ideal porque ni João quiere jugar en el Atleti ni Simeone quiere continuar adelante con un futbolista así. El Atlético, por su parte, tratará de esperar una oferta millonaria que asegure su venta y dinero para las arcas, pero de no conseguirlo ya se plantea una segunda oportunidad en Inglaterra para el luso, una que al final de temporada convenza a estos equipos de pagar lo que piden por él. Eso sí, solo son esbozos, no hay nada hecho, y la situación con el jugador, en total rebeldía con el club y el entrenador, se hace muy incómoda. El PSG, por su parte, parece interesado pero no mueve ficha.