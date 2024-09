Simeone respira: Ancelotti rompe el tridente Vini, Mbappé y Rodrygo; Endrick, espera su chance

Real Madrid derrotó por 3-2 a Deportivo Alavés y quedó a un punto del FC Barcelona, líder de La Liga con 18 puntos. Los dirigidos por Carlo Ancelotti sufrieron más de la cuenta para quedarse con el triunfo en condición local y así llegar de la mejor forma al derby del próximo fin de semana contra el Aleti de Diego “Cholo” Simeone.

Más allá de la alegría por la victoria, no todas fueron buenas noticias para el conjunto Merengue. Es que en las últimas horas se conoció que Kylian Mbappé sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Se trata de un desgarro que no revista gravedad pero lo concreto es que no estará disponible para enfrentar al Atlético de Madrid.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, el delantero galo necesitará al menos tres semanas de recuperación y no estará disponible para los duelos ante el Colchonero, Lille de Francia (Champions League) y Villarreal.

🚨⚪️ Real Madrid confirm that Kylian Mbappé suffers an injury to the femoral biceps of his left leg.



He will be out for the next 3 weeks, set to miss games against Atlético Madrid, Lille and Valladolid. pic.twitter.com/Kb8u7TAPI2