Simeone se pone fecha de caducidad, augura guerra con João Félix y da la patada a un crack, al Barça

Nada ha cambiado en el Atlético de Madrid porque el Cholo Simeone es quien marca la idea, la filosofía y el futuro, al menos el que le resta como técnico rojiblanco. El técnico colchonero habló largo y tenido con la Cadena Cope dejando claro cuáles son sus ideas y que futuro le espera a João Félix y al club madrileño de cara a la próxima temporada. A la vez, deja entrever cuándo se será su adiós de la entidad e incluso tuvo tiempo de enseñarle la puerta a otro crack del equipo.

Contrato y final

Son ya doce temporadas al frente de un equipo que ha conquistado las más altas cotas bajo su mando -salvo la Champions League, donde ha perdido dos finales- pero que últimamente ha sufrido crisis identitarias que le han restado competitividad al equipo, hasta el punto de quedar demasiado pronto esta temporada fuera de Europa y de la lucha por LaLiga. Y eso desgasta. Con contrato hasta 2024, el técnico dijo al respecto que “en algún momento tendremos que decir hasta acá llegamos”.

Cambio de rumbo

En relación con este tema, han surgido recientes informaciones que apuntan a que el Atlético de Madrid pretende poner fin a la era Simeone en esa fecha con el fin de dar un lavado de imagen al club y ‘quitarse de encima’ un sueldo astronómico, el del míster, uno que de otra forma no pueden acometer. Recordemos que L’Equipe ya reveló que el entrenador cobraba cerca de 40 millones de euros limpios por temporada, una cantidad no igualada por ningún otro equipo europeo y entrenador.

João y Carrasco

Sabemos ya que Mauricio Pochettino y el Chelsea no van a fichar a João Félix y que eso es un problema para el jugador, que no quiere volver al Metropolitano, pero también para el club madrileño, que necesita ingresos masivos para cuadra cuentas e ir al mercado. Por eso Simeone también habló de João en dicha entrevista, permitiendo una ventana a su vuelta, pero tímida (si no hay más remedio) y marcando territorio con el menino de ouro: “le digo lo que siento, sabe muy bien mi perfil de entrenador”, advirtió. Es decir, si tiene que volver, sabe a qué atenerse. De la misma manera, soltó una perla a Yannick Carrasco, en la agenda culé, “es una posibilidad linda para su carrera”, y dejando claro que “sabemos lo que puede salir para generar situaciones buenas económicamente”. Es decir, el Atlético quiere vender y estos dos jugadores tiene la puerta abierta de par en par.