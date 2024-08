Simeone se ríe de Laporta otra vez, como Suárez y Griezmann: 5º fichaje del Atleti y paga el Barça

Cuando Joan Laporta y los directivos del Barça se sientan a negociar los términos de cualquier tipo de interés, traspaso, posible cesión, venta o fichaje lo hacen en una situación de clara desventaja, incluso con el Atlético de Madrid. Es más, está perspectiva asimétrica no solo no ha menguado con el tiempo, sino que se perpetúa, y eso es justo lo que va a desembocar en otra salida de la plantilla blaugrana para engrosar las filas del otro gran rival azulgrana en LaLiga EA Sports, el Atleti. Ver para creer.

El central que busca el Cholo y que seguirá más tiempo ligado al Barça

De esa situación de inferioridad financiera, de la necesidad acuciante del FC Barcelona de reducir masa salarial, de equilibrar el fair play financiero, se va a aprovechar el Cholo Simeone, que, como hiciera con Luis Suárez y Antoine Griezmann, obtendrá talento culé a precio irrisorio, y no solo eso, con un compromiso futuro que no solo no hipoteca al Atlético, que es quien va a disfrutar de los servicios del jugador en cuestión durante la temporada 24/25, sino que lo hace a las cuentas del Barça.

O lo que es lo mismo, Clement Lenglet, defensa que no cuenta para Hansi Flick, está cerca renovar con el FC Barcelona en un contrato de larga duración para, justo después, ser fichado por el Atleti. La razón, que apunta Mundo Deportivo, viene dada por esa necesidad culé de aligerar costes, lo que lleva a Laporta y compañía a prorrogar el contrato del futbolista francés durante más temporadas con el fin de que conste un gasto menor en cada ejercicio.

El citado medio de comunicación catalán advierte que el defensa francés quiere minutos y que estos sean en el Metropolitano (por encimas de Arabia Saudí, el otro lugar con el que se le relaciona), pero toda vez que no va renunciar a su contrato con el Barça, estos le proponen que se vista de rojiblanco, eso sí, a condición de que reparta su salario mediante una renovación (o reconstitución) de su contrato.

Recordemos que Lenglet tiene contrato hasta 2026 y que el Atlético ya obtuvo una venta muy favorable por Griezmann en 2023 (tras su regreso, cedido, en 2021) cuando en 2019 el Barça había pagado a los madrileños más de 120 millones por el francés. Y como El Principito, el Barça también ‘ayudó’ al Atleti en su día con Luis Suárez, que costó 9M. Es decir, en esta historia quien vuelve a ganar, seguro, es Simeone, el cual tiene más madera para su zaga.