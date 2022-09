Simeone soluciona el caso Oblak: lección a Courtois y regreso de oro

El Cholo Simeone conecta de alguna forma la salud de su proyecto en el Atlético de Madrid con la de su portería. Antaño era infranqueable con Jan Oblak bajo palos, que fue considerado durante algunas temporadas como el mejor portero del planeta, pero desde hace un par de campañas el Atleti no es tan robusto y consistente, como le ocurre al meta, menos seguro que en el pasado. El Atlético recibe más golpes y cuando ha de contratacar no es certero, por lo que los resultados se resienten. Simeone está discutido, como Oblak, al que por otro lado siguen tentando en la Premier. Por eso el Cholo no se cierra a una operación áurea desde la liga inglesa.

Si nos ceñimos a los gustos, cada cual es libre de cifrar qué portero le gusta más o menos en el panorama de la élite del balompié -si De Gea, si Oblak, si Thibaut Courtois, curiosamente todos ellos con pasado (o presente) atlético- pero si prolongamos esos gustos al plano monetario nos encontramos que el esloveno sí tiene a alguien por encima en la tabla de mejor pagados, un guardameta con pasado Atlético, que acaba contrato y puede ser el recurso más convincente ante la posible venta de Oblak a la Premier League.

Dicho de otra forma, si el Atleti no mejora y necesita liquidez para seguir compitiendo en el mercado de fichajes, puede aceptar ofertas millonarias por su portero haciéndose con David de Gea, al cual sitúa cerca del club colchonero 90 min. El citado medio de comunicación argumenta que el español, el portero mejor pagado del mundo, con 21.497.464 millones de euros, según 888, es la alternativa perfecta que maneja Simeone si Oblak es vendido. El esloveno es el segundo con mejor salario (18 kilos), por delante del meta del Real Madrid y exAtlético, Courtois, que cobraría 13 kilos.

Precisamente el guardameta del United es quien perdería su sitió en Old Trafford por Oblak, al que también siguen Antonio Conte y el Tottenham. En cualquier caso, el traspaso de Oblak sería millonario, daría liquidez al Atleti, que por otro lado obtendría un recambio de la casa con De Gea (el español se crio en la cantera colchonera), a coste 0 (acaba contrato) y con buenas perspectivas de afrontar en primera línea las próximas ventanas de transferencias con el objeto de reforzar sus líneas y el proyecto continuista rojiblanco. De Gea se fue cuando era querido y puede volver como gran solución, Oblak ayudará con su salida al club y Courtois, de ser el rey bajo palos del Vicente Calderón, ha pasado a ser enemigo público número uno.