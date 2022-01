Simeone ya no lo oculta: pide al crack que se aclare para poder actuar

En el Atlético de Madrid están muy pendientes de uno de sus jugadores, Kieran Trippier, y la decisión que este tome en los próximos días, pues esta marcará el futuro inmediato de la banda derecha del club. Actualmente el defensa inglés tiene ofertas en firme de la Premier League, algo que ha reconocido el propio entrenador en rueda de prensa, Diego Simeone.

"Trippier ahora debe decidir si quiere salir o quedarse. Nosotros actuaremos en función de su decisión” ha reconocido el míster colchonero. Que Trippier lleva tiempo pensando en volver a su país, Inglaterra, ya no sorprende a nadie. Desde el pasado verano el de Bury no ha sido claro cuando se le preguntaba por la posibilidad de volver a la Premier League, ya que en su foro interno es un deseo real y, si no se ha dado ya ha sido porque las ofertas no le han terminado de convencer del todo.

Ahora el Newcastle ha venido a por él con decisión y Simeone, que sabe que retener al lateral diestro es inútil, tan solo le pide que tome la decisión cuanto antes para poder buscar un recambio en caso de que el inglés retorne finalmente a su país en este mercado invernal.

Trippier, que costó 22 millones en el verano de 2019, tiene contrato hasta junio de 2023, por lo que el Newcastle deberá pagar por su traspaso en torno a 20 millones de euros, que es lo que pide el Atlético para, al menos, no perder prácticamente dinero con la compra venta del internacional inglés. Ahora bien, el Chelsea parece que se ha metido en la puja en las últimas horas, por lo que el precio a pagar podría ser incluso un poco más si ambos equipos británicos entran en una guerra de ofertas.

Andrea Berta, por si acaso, ya está trabajando en la búsqueda de posibles relevos a Trippier aunque aún no se ha filtrado ningún nombre, pues el Atlético quiere esperar a Trippier, siempre y cuando este no dilate en exceso la decisión final. Simeone, por si acaso, ya le ha dado un toque de atención en público.