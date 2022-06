Sin minutos por Busquets, Gavi y Pedri, el Barça aceptará su adiós

Un gran elenco de futbolistas como Mohamed Salah, Raheem Sterling o Robert Lewandowski está dando mucho que hablar en Can Barça durante las últimas semanas, pero Joan Laporta y Xavi saben que antes de reforzar la plantilla hay que dar salida a los efectivos que no entran en la planificación deportiva del club. Por suerte para el conjunto blaugrana, hay hasta diez jugadores que podrían ver la puerta de salida este verano, pero no todos ellos oxigenarán las arcas de la forma esperada.

A colación de esto, cabe señalar que Frenkie de Jong es la gran esperanza de los culés para poder inyectar una buena suma de dinero, pero es otro centrocampista el que saldrá antes que el neerlandés: Miralem Pjanic. El jugador bosnio se encuentra en la órbita del Olympique de Marsella, tal y como ha adelantado BeSoccer, el conjunto francés podría cumplir con uno de los grandes objetivos de Laporta en este mercado: desprenderse de un jugador que no cuenta para Xavi y cuyo salario no es nada desmerecedor, casi 10 ‘kilos’ netos anuales.

De hecho, esta temporada el centrocampista balcánico de 32 años ha estado cedido en el Besiktas, club que finalmente no ejecutará la opción de compra presente en el acuerdo, una decisión que obliga al futbolista a regresar a la Ciudad Condal. Eso sí, cuando menos se lo esperaba Laporta, el conjunto galo ha hecho su aparición en escena para ofrecer una vía de salida a Pjanic, que sabe que en el Camp Nou no contaría con apenas oportunidades dada la gran competencia existente en el centro del campo. Aunque De Jong podría salir, Franck Kessié podría sumarse a Sergio Busquets, Gavi, Nico y Pedri González como creadores se juego en el equipo.

Es por eso que el trato podría cerrarse de forma inminente ya que todos los elementos están de acuerdo con ello, especialmente el gran protagonista de la operación ya que, tras varias temporadas para olvidar en Can Barça, sabe que no puede desaprovechar esta oportunidad si quiere gozar de minutos el próximo curso. Jorge Sampaoli le quiere en el Vélodrome y el jugador podría llegar a cambio de 8 millones.