Sonó en Manchester United y Flick le dijo no: el esperado regreso para superar a Olmo; más extensión

El comienzo de LaLiga ha tenido de todo hasta lo que va de la fecha, por un lado está Real Madrid y con una dinámica que cada vez funciona mejor y por el otro, un Barcelona que rápidamente captó la idea que Hansi Flick impuso. En el caso del elenco catalán, lidiar con las lesiones ha significado una constante que el DT sigue combatiendo, pues es una debilidad que tardd o temprano afectará. Exactamente, la situación de Frenkie de Jong podría ser el valor diferencial a comparación de otros jugadores que están en su situación.

Alejado de las canchas desde hace meses y en pleno proceso de recuperación para acelerar su vuelta, la dirigencia ya parece haber tomado una decisión en concreto para con el futuro del Ajax. Resulta que un periodista aseguró que la interna del Barça ya está trabajando para renovarle el contrato a de Jong, pese a su estado físico actual. Lo preciso es que el club apuesta por la continuidad de su futbolista por encima de todo, algo que seguramente sume a la táctica de Flick cuando el neerlandés regrese.

Si hay algo que ha evitado que de Jong prospere con el Barcelona es nada más que la lesión, un mal que no ha dejado en paz al de Países Bajos desde que arribó a España. Se perdió la Eurocopa con su selección y con el equipo culé ni ha podido aparecer, luego de someterse a una operación de tobillo. Sigue recuperándose y su vuelta se podría dar pronto.

Por un lado, las cosas no pintan bien por el tema de las lesiones, pero por otro parecer haber una ráfaga de esperanza. Según la información que comparte el periodista Nicolo Schira, la dirigencia está evaluando extenderle el contrato al mediocampista, el cual vence el 30 de junio de 2026, una decisión que seguramente será cuestionada por el contexto actual que padece el jugador.

