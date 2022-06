Sorpresón con la petición para el Barça, Laporta OK al caso Figo 2.0

La planificación de la plantilla de cara a la próxima temporada está siendo de todo menos fácil en el Fútbol Club Barcelona. La situación de la entidad que preside Joan Laporta sigue siendo de bloqueo máximo ya que todavía se encuentran buscando alternativas y soluciones en forma de salidas o de ventas, como podría ser el caso de Frenkie de Jong al Manchester United, para poder hacer hueco, aligerar y cuadrar las cuentas y de esta manera poder acometer fichajes.

Quien sigue esperando aún, y con el tiempo corriendo en su contra, es Robert Lewandowski. El polaco ha manifestado por activa y por pasiva que no quiere seguir formando parte de las filas del Bayern de Múnich y que tiene un solo objetivo en su mente, que es el de llegar a LaLiga para jugar en el Fútbol Club Barcelona y probar de esta manera suerte en otra competición europea diferente. Sin embargo, su situación sigue estando bloqueada y pese a que el Bayern ya se ha movido en busca de refuerzos por si la salida de su ariete se produce rumbo a Barcelona, lo cierto es que todavía no hay nada cerrado.

Por eso, el Fútbol Club Barcelona también sabe que tiene que tener en mente diferentes alternativas si finalmente el sueño de poder fichar a Robert Lewandowski, uno de los delanteros más relevantes de todo el planeta en la última década, no puede cumplirse como consecuencia de las penurias económicas. Y la sorpresa ha llegado con la petición de Xavi Hernández, aunque no tanto con el interés del Barça en alguien que ya se ha vinculado al conjunto blaugrana en multitud de ocasiones. Pero es que según las informaciones de la Cadena Cope es el propio entrenador culé el que ha solicitado la incorporación de Álvaro Morata si finalmente Lewandowski no llega.

La situación del futbolista madrileño es también complicada y no tiene nada claro su futuro. Tras regresar al Atlético después de su cesión en la Juventus por dos años, el Cholo no es partidario de quedárselo pero la Juve tampoco ha ejercido la opción de compra. Así las cosas, si el Barça desbloquea si situación podemos ver a un futbolista que ha pasado por las filas del Real Madrid marcando goles con la camiseta del Barcelona, un ‘nuevo’ caso Luis Figo aunque sin traspaso entre ambos de por medio.