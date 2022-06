Sonó para Madrid y Barça, deja tirado a Ronaldo y jugará con Di María

El Manchester United está tratando de llegar a un acuerdo con Frenkie de Jong y esto es, en parte, porque Erik ten Hag ya no podrá contar más con Paul Pogba, jugador que llegó en 2016 a Old Trafford pero que no ha logrado cumplir con las expectativas generadas con su fichaje, el cual -en su momento- se convirtió en el más caro de la historia. El francés parece estar cansado de las múltiples críticas recibidas durante los últimos años y su decisión es más firme que nunca: está convencido de dejar tirado a Cristiano Ronaldo y el resto de estrellas de los red devils para regresar a la Juventus.

Y es que, tal y como ha comunicado Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en traspasos, la Vecchia Signora y el centrocampista galo están ultimando flecos para concretar el nuevo acuerdo entre ambas partes y el cual parece esclarecido: 8 millones netos por curso durante cuatro temporadas.

Es cierto que esta cifra es prácticamente la mitad de lo que ha cobrado Pogba durante su estancia en Manchester, pero en Turín es un hombre muy querido y de ahí que esta decisión haya sido firme. Es más, la Juventus tiene como gran objetivo para la 22/23 regresar al olimpo europeo y por ello el francés no será el único crack que llegará en este mercado: si nada se tuerce, Ángel Di María también se vinculará con el conjunto italiano en las próximas semanas tras su salida del PSG, club con el que también finaliza contrato.

Cabe señalar en relación a lo mencionado que, desde que Pogba dejó entrever su idea de cambiar de aires este verano, otros grandes equipos europeos como el Real Madrid, el Barça, el PSG o el Bayern Múnich abrieron la posibilidad de presentar una oferta al futbolista de 29 años, pero en cuanto la Juventus hizo su aparición en escena el culebrón se orientó de forma vertiginosa hacia el Piamonte por el factor mencionado y, además, porque Massimiliano Allegri y el futbolista se conocen a las mil maravillas de su anterior etapa en el club, donde coincidieron entre 2014 y 2016.