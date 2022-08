Sorpresón de Laporta a Ter Stegen: venta exprés y competencia de oro

No, no es Marc-André ter Stegen el portero que saldrá del FC Barcelona próximamente, pero sí que afecta de forma directa a este. El Bournemouth ha hecho su aparición en escena en las últimas horas para interesarse firmemente en Neto Murara, suplente del germano, y el traspaso podría cerrarse en cuestión de días, tal y como ha publicado el prestigioso medio británico The Telegraph.

El brasileño sabe que, si permanece en la Ciudad Condal, seguirá ostentando un rol secundario que apenas le ha brindado minutos durante su andadura en el club y ahora, a falta un año para que expire su contrato, podría poner rumbo al conjunto inglés para tratar de encontrar esa regularidad perdida desde que certificó su fichaje por el Barça hace ya tres veranos.

Eso sí, Ter Stegen también se vería afectado de forma peyorativa por esta salida del brasileño ya que, aunque durante los últimos cursos -y a pesar de las dudas generadas- ha contado con la confianza de todos y cada uno de los entrenadores que han pasado por el club, Laporta está dispuesto a ponerle una competencia de primer nivel aprovechando la salida del mencionado Neto.

Son varios los nombres que en los últimos meses han sido incluidos en la agenda blaugrana previendo la posible salida del sudamericano, quien además cuenta con varias ofertas en Brasil, y alguna de ellas podría arrebatar protagonismo al alemán de forma sumamente sorprendente en lo que supondría una nueva era en la portería del Barça.

Kepa Arrizabalaga es el futbolista que más papeletas tiene para llegar al club dado que el Chelsea quiere desprenderse del vasco y facilitará lo máximo posible su salida, especialmente tras el fichaje de Gabriel Slonina. Aquí Laporta tiene una oportunidad muy buena ya que, a pesar de su poca participación en los últimos dos cursos, el portero español ha evidenciado a lo largo de su carrera unas cualidades muy llamativas que podrían jugar una mala pasada a Ter Stegen.

Dean Henderson es la otra gran opción que maneja el mandatario culé. El guardameta del United apenas ha tenido minutos dada la presencia de David De Gea en el equipo y su salida este verano no admite dudas, una salida que podría darse para ser la competencia de Ter Stegen en Barcelona.

Además, Alban Lafont y Daniel Ospina también se encuentran en la órbita culé, pero estos difícilmente podrían arrebatar el puesto al alemán.