Sorpresón: Florentino le hace el mayor regalo a Carletto en el mercado

Durante el presente mercado veraniego una de las premisas principales de la directiva del Real Madrid ha sido intentar desprenderse de Mariano Díaz de forma definitiva. A pesar de que el canterano regresó en 2018 generando mucha ilusión tras una campaña soberbia en el Olympique de Lyon, sus prestaciones en el Bernabéu han distado de ser las esperadas, en parte por el excepcional nivel mostrado por Karim Benzema, y apenas ha podido gozar de protagonismo durante las últimas temporadas.

Eso sí, Florentino Pérez cometió un grave error en dicho año cuando, a su regreso a Chamartín, le retribuyó un salario que, con el paso del tiempo, ha sido la causa principal por la que pocos equipos han mostrado interés en el delantero dominicano.

El propio Mariano siempre ha dejado de manifiesto que, a pesar de no ser importante en los planes del Real Madrid, no saldrá del club si ello implica rebajarse el salario, problema que durante este verano ha seguido dando que hablar. Florentino ha intentado por todos los medios deshacerse del futbolista para tener más opciones de incorporar un suplente de garantías para Benzema, pero las continuas negativas del atacante ante esta posibilidad han sido todo un lastre en el plan del presidente.

Pero ojo, ahora la historia ha dado un vuelco de 180º ya que, según ha destapado 90min, Mariano sí que ha dejado abierta la posibilidad de salir del Madrid de forma exprés en los días que restan de mercado. El jugador, por primera vez en mucho tiempo, parece estar dispuesto a hacer un favor a la casa blanca y abandonar Concha Espina un año antes de su expiración de contrato con el equipo.

No obstante, es aquí donde existe una condición fundamental para que esto pueda ocurrir. Al mismo tiempo que el delantero se ha mostrado predispuesto a abandonar la capital y brindar una alegría a Ancelotti, también ha afirmado que solamente lo hará si Florentino se sienta a negociar con algún equipo del campeonato español, donde en mayor o menor medida varios clubs han mostrado interés en el dominicano durante el presente periodo veraniego, un interés que podría revivir in extremis.

Esto no solo ha supuesto una noticia muy gratificante para los intereses blancos, sino también para ‘Carletto’, quien con la salida de Mariano no solo se librará de un futbolista con el que no cuenta, sino que también tendrá posibilidades de fichar una alternativa para Karim en la punta del ataque que sí sea de su gusto.