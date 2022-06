Sorpresón Morata: Luis Enrique es cómplice de la destrucción a Laporta

Morata, el Atlético de Madrid, la Juventus y el Fútbol Club Barcelona. Ese ha sido el cuadrado mágico que durante varias semanas se ha alineado ante la incertidumbre acerca del futuro del delantero español, pero ahora parece que está todo mucho más cerca de esclarecerse o al menos que las aristas se van cerrando. La Juventus está ya descartada pese a que estaban contentos con el rendimiento del delantero y ahora todo apunta a que el Atlético de Madrid disfrutará de él… aunque el Cholo no lo quiera.

De hecho, tal y como apunta la Cadena Cope, Álvaro Morata ha cerrado su renovación por una temporada más con el Atlético de Madrid. El ariete tenía contrato hasta 2023, es decir, la campaña que viene, pero aunque aún no se ha hecho oficial el acuerdo es total y no hay vuelta atrás, así que la vinculación de ambas partes se producirá hasta el año 2024. Es una maniobra llamativa teniendo en cuenta que al Cholo Simeone no le agrada especialmente el goleador español y que, de hecho, preferiría tenerlo lejos como en los dos últimos cursos, pero el club se ha dado cuenta de que tenía que hacer esta jugada teniendo en cuenta que está el Mundial de Qatar 2022 a la vista.

El Atleti quería prolongar su vínculo con el delantero porque sabe que, salvo una hecatombe, va a ser el titular de España en el Mundial. Luis Enrique le tiene en alta estima y, tal y como quedó claro en la pasada Eurocopa pese a las críticas, es su ‘9’ de referencia. Por eso, en el Atlético ven factible la opción de que Morata haga una muy buena actuación en Qatar y llame la atención de otros equipos, pero con su anterior contrato estos clubes podrían llevárselo gratis a final de la temporada. Así, los colchoneros lo atan para poder pedir un traspaso en el futuro si se da esta circunstancia, y si no sucede, tendrán igualmente a su disposición a un gran delantero.

Morata además insiste en que quiere quedarse en el Metropolitano para tratar de demostrar su valía. El Cholo ha dejado claro que no es su favorito pero obviamente si lo tiene en la plantilla terminará por darle minutos, aunque sigue sin descartarse una posible salida al Barça si Lewandowski no llega al Camp Nou.