Lukaku se lo carga y Laporta está atento: es el plan B de Lewandowski

El Inter de Milán sigue moviendo fichas y tratando de hacer sus cábalas para dar acogida a todos los cracks que quiere fichar de cara a la temporada que viene. Paulo Dybala y Romelu Lukaku con su regreso a San Siro son las dos caras que están ilusionando al aficionado neroazzurro este verano pero para que ellos dos lleguen, algo que se espera que sea inminente, antes hay que dejar salir a otros. Y cada vez hay más damnificados por estos movimientos porque ahora aparece el nombre de Edin Džeko como uno de los posibles jugadores a abandonar el conjunto italiano ante la llegada de los refuerzos.

Así lo afirma el medio especializado Calciomercato, ya que publica que el Inter ve en el bosnio una buena opción para aligerar peso y dar así cabida en el ataque a un Lukaku que, obviamente, llega para ser titular indiscutible. Su edad, un veterano ya de 36 años, acompaña además a que sea él el señalado para tratar de aligerar peso en la plantilla y eso pese a que su rendimiento deportivo sigue siendo excepcional. En esta última temporada, donde el Inter terminó siendo subcampeón de la Serie A, llegó a disputar nada menos que 49 partidos y anotó hasta 17 goles, algo que habla muy bien de cómo se cuida y del estado de forma que tiene pese a su veteranía.

Pero parece que esto no es suficiente ahora para el Inter, que quiere rejuvenecerse. Por eso, Džeko puede tener las horas contadas como jugador del conjunto italiano que, no obstante, puede encontrar con un serio problema para sacarlo. En primer lugar, tendrá que buscar a un equipo interesado en pagar un traspaso por él ya que le resta un año de contrato, mientras que su ficha es alta y a ella no podrá acceder cualquier equipo ya que el jugador no va a acceder a bajarse el salario radicalmente.

Se habla de que el Valencia de Genaro Gattusso está tras sus pasos pero también podría ser una alternativa incluso para el Fútbol Club Barcelona si finalmente no consigue hacerse con Lewandowski. Se trata de un delantero posicional, también veterano como el polaco y en esta ocasión el Inter sí que quiere vender, algo que el Bayern no tiene en mente.