Su gesto encandila al Camp Nou, Xavi temió su despedida y Raphinha frunce el ceño: no a 200M y a CR7

Xavi Hernández está ultimando los detalles de la plantilla del Barça para la próxima temporada. Con los fichajes de Iñigo Martínez, Ilkay Gündogan y de Vitor Roque, este último para 2024, el egarense puede dar prácticamente por cerrada su plantilla, solamente a la espera de un posible lateral derecho. En este sentido, solo queda trabajar en las bajas de varios futbolistas, un espacio donde no se encuentra el nombre de Ousmane Dembélé, cuyo futuro como culé ha estado muy en el aire por culpa de Arabia Saudí.

Según la información de Footmercato, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo se habría lanzado a por el fichaje de Ousmane Dembélé, al que le habrían ofrecido cerca de 40 millones anuales por un contrato de cinco años, firmando por un total de 200 millones de euros.

Ante una oferta de tal calibre, no hubiera sido raro que el futbolista aceptara salir en dirección a Oriente Medio. Sin embargo, el francés ha considerado que el dinero no lo es todo y ha optado por seguir bajo el ala Xavi, que hasta ahora ha sido el único entrenador que lo ha entendido.

De pitado a ídolo absoluto del Camp Nou

Dembouz es uno de esos futbolistas que levanta pasiones allá donde va. Bien sean positivas o negativas, el galo, es capaz de mover al barcelonismo gracias a su forma de ser única. De hecho, gracias a su carácter y a un juego único en el mundo, fue capaz de cambiar, en cuestión de días, los pitos por ovaciones.

Por su parte, el Barça no tiene intención alguna de desprenderse de Dembélé, quien es, según Xavi una pieza intocable de cara a su plantilla de la temporada 23/24. En este sentido, Raphinha no estará nada satisfecho con la decisión de su compañero, ya que es consciente que su titularidad va marcada por un Dembélé que, si no sucede nada extraño, es el dueño de la banda derecha.

Así pues, Ousmane Dembélé ha tenido un gran gesto hacia el barcelonismo, demostrando que el dinero no es lo que más le importa y que, detrás de su aparente pasotismo, se encuentra un jugador más que comprometido con el Barça.