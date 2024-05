Tan importante como Lamine Yamal y Lewandowski, pero la oferta del Tottenham puede ser irrechazable

El mercado de fichajes sigue siendo un hervidero de rumores y especulaciones y uno de los nombres que ha captado la atención de los aficionados es el de Raphinha. Según informan medios ingleses, el Tottenham Hotspur está dispuesto a dar un golpe sobre la mesa con una oferta de 50 millones de euros para intentar fichar al culé a pesar de que para Xavi Hernández es una pieza tan importante como Robert Lewandowski y Lamine Yamal en el frente de ataque.

Desde su llegada al Camp Nou en 2022 procedente del Leeds United, Raphinha ha vivido épocas de muchas críticas, pero también tiempos de halagos por parte de los incondicionales culés y, sobre todo, de Xavi.

A pesar de que el Barça no tiene intención de dejar marchar a Raphinha fácilmente, el Tottenham está preparando una oferta tentadora de 50 millones de euros para intentar convencer al club inglés de negociar su traspaso y, debido a los problemas económicos que persiguen a la institución blaugrana, esta cifra podría ser muy bien recibida por Joan Laporta.

Sin embargo, el interés del Tottenham en Raphinha podría enfrentarse a un obstáculo inesperado en forma del Barcelona. Xavi Hernández, quien asumió el cargo de entrenador del Barcelona en noviembre de 2021, ha puesto de manifiesto su admiración por el jugador y su deseo de contar con él en el equipo, aunque también es sabedor de la necesidad de hacer caja con la venta de diversos efectivos el próximo verano.

Con clubes de alto calibre acechando al futbolista, el futuro de Raphinha está en el aire. Aunque el Tottenham está dispuesto a presentar una oferta sustancial por el jugador brasileño, los intereses de Xavi podrían inclinar la balanza a su favor.

No puedo decir que Raphinha sea intransferible porque entiendo la situación económica de mi club, pero como me gustaría que se quedara. Me he encariñado mucho con él, es el tipo de jugador que quiero en mi equipo. Realmente siente los colores.💙❤️

