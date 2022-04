Tchouaméni tiene la llave del fichaje estrella del Madrid, robo al PSG

Aurélien Tochuaméni tiene la llave del centro del campo tanto del PSG como del Real Madrid. El centrocampista francés se encuentra en el radar de varios equipos europeos como el Chelsea, FC. Barcelona o los dos anteriormente citados. Florentino Pérez es conciente de la rivalidad que existe acerca del medeiocentro del Mónaco, pero también sabe que necesita encontrar un recambio de garantías para Casemiro, por eso, unas de las operaciones en la que se centrará el presidente este verano será la de encontrar un segundo hombre para la posición del braasileño.

Del mismo modo, Al-Khelaifi también está buscando un refuerzo para su centro del campo, y al igual que Florentino Pérez o Laporta, Tchouaméni también es del gusto del jeque, pero son los únicos. El Chelsea también anda detrás del francés, y según ha publicado SkySports, si Aurélien llegase a Stamford Bridge, la situación de N'Golo Kanté cambiaría mucho, y de nuevo entran en escena los mismos equipos, el Real Madrid y el PSG.

Por todos es sabido que ambos equipos están interesados en el jugador galo y que el conjunto blanco lleva varias temporadas preguntando en las oficinas de los blues por el jugador. Kanté termina contrato en junio de 2023, está feliz en Londres y su intención es alargar su estancia en el Chelsea, pero la actual situación del club podría provocar que el interncional francés acabse saliendo este verano en busca de un proyecto más estable y solido. Algo que podría encontrar tanto en España como en París.

Pero parece que el PSG parte con una desventaja muy grande, y es que, según informa SkySports, N'Golo Kanté no tiene intención de acabar en la Ligue 1. un punto a favor de los madridistas que ven al ex del Leicester City como un recambio perfecto para Casemiro. Pero AL-Khelaifi tiene un as bajo la manga para intentar convencer al jugador: Zinedine Zidane. El entrenador es una enamorado del juego del futbolista y siempre ha mostrado su interés en su fichaje, pero para que esto suceda, perimero tiene que fichar el conjunto parísino el técnico ex del Real Madrid.

Por lo tanto, de una u otra manera, Tchouaméni es la clave del recambio de Casemiro, ya sea por su fichaje por uno de los dos equipos, o porque su traspaso a otro club provoque la salida de otros hombres de la misma posición, está claro que el del Mónaco provocará una lucha entre el Real Madrid y el PSG por el sustituto de Casemiro, sea Kanté, Aurélien u otro de la misma demarcación.