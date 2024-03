Tchouameni y Carvajal dan la última razón al club para dejar que el capitán se marche en verano

Sufrir pérdidas tan significativas como la de Éder Militão y, unos meses más tarde, la de David Alaba, siempre es un contratiempo de máxima preocupación para clubs que aspiran a todos los títulos, como el caso del Real Madrid.

No obstante, gracias a la gran labor de Antonio Rüdiger el equipo dirigido por Carlo Ancelotti supo sobreponerse a las mil maravillas a este doble revés, pero no todas las conclusiones extraídas en este ámbito son positivas. Nacho Fernández, el otro jugador que se vio obligado a dar un paso adelante tras las lesiones de sus compañeros, no ha mostrado esa versión que le ha permitido afianzarse en la plantilla blanca durante tanto tiempo y, con la expiración de su contrato a la vuelta de la esquina, el capitán tiene más que complicado estampar una nueva firma con el club.

Ya el Real Madrid ha dado fe por sí solod el bajo rendimiento de Nacho cuando este ha sido el acompañante de Rüdiger en el eje defensivo, pero la cosa se ha agravado mucho más durante el último mes de competicion ya que el alemán se ha perdido diversos encuentros por lesión y aquí Ancelotti se ha visto obligado a reconvertir a Dani Carvajal y Aurélien Tchouameni para recomponer la ausencia del alemán.

En este sentido, y lejos de mostrar debilidades propias de futbolistas que no están acostumbrados a emplearse en el eje de la zaga, el rendimiento de Carvajal y Tchouameni ha sido tan deslumbrantes que no solo ha eclipsado la labor de Nacho Fernández, un jugador mucho más acomodado en esa posición, sino que han destapado a su entrenador dos opciones con las que nadie contaba a principios de campaña.

Amén de todo ello, han dado la razón definitiva a la directiva del Real Madrid para enseñar la puerta de salida de Nacho, quien tendrá una despedida por todo lo alto a pesar de que su nivel ha generando muchas dudas en los últimos meses.