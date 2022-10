Di María, Messi y Argentina, atónitos: viraje inaudito antes de Qatar

Con el tropiezo del FC Barcelona ante el Inter -y su más que probable eliminación de la Champions League- en la cabeza; con la Juventus de Turín dando bandazos; con incendios en el seno del PSG o un Manchester United colapsado de poco brillo y fracasos, y, sobre todo, con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, la conmoción ha llegado al fútbol argentino en general pero a figuras notorias como Ángel Di María o Leo Messi en particular, porque Marcelo Gallardo deja River Plate y es una opción de primerísimo nivel para todos estos equipos, del entorno de Liga de Campeones, incluida la Argentina de Scaloni si esta fracasa en la Copa del Mundo. Esa, de hecho, es unas de las salida más creíbles para el preparador.

Sucedió ayer jueves, en el Monumental de Buenos Aires, cuando el ya mítico entrenador del equipo millonario anunciaba su salida del club tras 8 temporadas cosechando títulos para el gigante sudamericano, y ahora todas las posibilidades europeas se abren para un entrenador que ya ha sonado en el pasado para equipos como el Real Madrid, el FC Barcelona o el Manchester United. “Termino contrato en diciembre y ya no seguiré en el club. Es una de las decisiones más difíciles y más sentidas de mi vida. Ha sido una historia hermosísima”, decía visiblemente emocionado en rueda de prensa. Punto y final a una bonita historia. ¿Y ahora? No queda más que formular hipótesis sobre equipos grandes, y cualquiera que esté en apuros es una posibilidad, incluidos los conjuntos de El Fideo y La Pulga. 14 títulos a prueba de presiones le avalan.

La decisión inamovible de Gallardo viene meditada, estudiada, como reflejaba su turbación, sí, pero también determinación. Junto a los micros, Jorge Matías y Enzo Franscescoli, le secundaban. El presidente y secretario técnico de River sabían que para el míster era el momento; que tenga algo ya en Europa es sobre lo que se especula. Es poco probable que exista acuerdo y mucho menos firma con algún otro club, pero Gallardo es desde ayer un candidato a cualquier grande, porque River lo es.

Y desde aquí entramos en el terreno de la especulación. Se apunta al Barça, quizá no de forma inmediata pero sí como alternativa a poner a calentar en caso de otra debacle de Xavi. También al United, si Ten hag no endereza el rumbo. ¿Y la Juve de Di María, descolgada de la Serie A y casi eliminada de la Liga de Campeones? Como no. El PSG de Messi tampoco se libra, parte del incendio del club con Mbappé se atribuye a un Galtier, sin control sobre sus cracks. Quién sabe, lo que es seguro es que el estallido de la noticia desde el césped del Mâs Monumental ya ha propagado su eco sobre las plazas más mediáticas de Europa y de la Champions League. Bien lo saben Di María y Messi, ambos tampoco ven descabellado que 'el deseado' agarre las riendas de la albicelesete en un corto espacio de tiempo. De momento, Argentina es un clamor elogiando su figura y trayectoria, lo que ya nos da pistas de que aterrice donde lo haga, lo hará de pie.