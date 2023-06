Ten Hag y Casemiro pegan un volantazo, vía libre a Florentino Pérez: Endrick y Mbappé, obstáculos

No ha arrancado el mercado de fichajes y al Real Madrid las cosas le están yendo a las mil maravillas. Han firmado un lateral izquierdo de garantías en Fran García, han dado a Ancelotti una respuesta rápida y convincente a la macha de Marco Asensio, como es Brahim Díaz, y el gran objetivo de este verano está cerrado antes incluso de que pudieran reaccionar otros clubs, como es Bellingham. Pero es que, además, el Manchester United de Ten Hag y Casemiro se echa a un lado por el otro crack en la agenda.

No de la Premier League

Si algunos medios británicos insistían en que Harry Kane quería o debía quedarse en la liga inglesa, esta posibilidad, salvo que no se mueva del Tottenham, se extingue, ya que el United, que es quien más se ha movilizado por él en Inglaterra, ya ha recibido la negativa del equipo capitalino con respecto a la salida de su estrella. Los spurs prácticamente hacen imposible el traspaso intramuros en el país de la cruz de san Jorge: no quieren tener a su delantero en contra en la temporada 23/24.

Con el United fuera de juego y el Bayern mirando hacia otras posibilidades, como Victor Osimhen o Kolo Muani, el Real Madrid tiene todo el verano para tratar de firmar a Kane, que sería a ojos de Ancelotti y la afición el único futbolista que puede hacer de nueve más allá del imposible de Erling Haaland. Ahora bien, no será fácil porque el jugador no está poniendo por ahora de su parte y los capitalinos han vuelto a plantar un muro entre el crack y la opción de verlo marchar.

Más inconvenientes

Por otro lado, en 2024 será una realidad Endrick, que aterrizará en Madrid con ánimo de ser uno de los referentes en ataque, lo cual no repercutiría en Joselu, que solo firmará por una temporada, la 23/24, pero sí en el posible fichaje de Mbappé, que esa campaña ya podría firmar con quien quisiese gratis. ¿Serían compatible el inglés y el francés? No, desde luego, sin embargo sumados ellos dos con Vini y Rodrygo se le quedaría muy poco espacio al brasileño de Palmeiras, que aunque no es el mayor obstáculo en el fichaje de Kane, sí es uno de los importantes. Mbappé y lo que supone, tanto a nivel deportivo como económico, es el otro. Sin embargo, ¿puede estar el Madrid con un solo 9 una temporada? La respuesta es evidente: no, y la percepción casi es pareja; hace más falta Kane que el mismo Mbappé.