Zanjado: Tottenham y Harry Kane no dan crédito, el crack llama a Ancelotti y el técnico lo rechaza

Durante un tiempo el nombre de Richarlison estuvo ligado al del Real Madrid, sobre todo cuando el delantero brasileño despuntaba en un Everton que con Carlo Ancelotti apuntaba alto, un equipo que, también con el exblanco James Rodríguez, se deshizo y que esta temporada ha sufrido para mantener la categoría. Ese buen nivel le valió al de la canarinha para fichar por el Tottenham, donde sin embargo no ha terminado de rendir. Por eso desde ahí pretendía el futbolista un salto al club blanco, uno que le ha negado su extécnico.

Ofrecimiento infructuoso

Según publican en Inglaterra, noticia con relevancia también en España, el futbolista de los spurs, que se las tuvo y se las deseó con Antonio Conte, se habría ofrecido al club blanco fruto de esa buena conexión que fructificó con Ancelotti en los toffes. El punta, que quiere cambiar de aires, quería plantearse como alternativa en el club blanco a la marcha de Karim Benzema, sin embargo Ancelotti no está interesado en el jugador de la Premier League.

Es más, el interés de Carletto se halla a unos metros del brasileño, justo al lado, en Harry Kane; este sí objetivo blanco tras el fichaje por la liga saudí de El Gato aunque se presupone complicado debido a la fama de negociador duro de Daniel Levy. De modo que el intento del internacional con la pentacampeona de unirse al Madrid le ha salido rana y justo por el motivo y la persona que pensaba podía hacer de gancho para conseguir su salto de nivel al club blanco, un técnico transalpino que lo conoce bien y que no lo ve en el Madrid.

Sin filtros

Concentrado con la Auriverde para la disputa de dos amistosos, el goleador ha dicho en rueda de prensa que le gustaría fichar por el Real Madrid porque es el mejor club del mundo. Como ven, aunque el polémico delantero no se muerde la lengua, en el Real Madrid, según fuentes consultadas, aseguran que no van a hacer movimiento alguno por el sudamericano ya que quien interesa es su compañero de equipo. Recordemos que el equipo inglés pagó hace unos meses (julio de 2022) nada menos que 58 millones de euros por él, unos que no han tenido reconversión en una temporada para olvidar de Richarlison.