Thibaut Courtois provoca una bomba en Europa: Keylor Navas revive el sueño, con un tapado increíble

El Real Madrid ha perdido a uno de sus mejores recursos para toda la temporada, lo que supone un terremoto en pleno mes de agosto, a un día de arrancar el Campeonato Nacional de Liga y sin mucho margen de maniobra. Por eso el nombre de Keylor Navas ha saltado rápidamente a la palestra, por su situación en el PSG y por los recambios que ya maneja el club blanco, alguno de ellos un mal sueño para el costarricense.

En cierta medida, la rotura del cruzado de Courtois mira directamente al guardameta americano del Paris Saint-Germain por tres motivos muy claros. El primero de todos es por si el Madrid lo considera a él mismo como recambio o competencia de Andriy Lunin. El segundo tiene que ver con el mismo Courtois, que fue quien echó a Navas del Madrid. El tercero con el portero que le buscó al Madrid Florentino Pérez para echar a Navas, como es De Gea. Y en medio se cuela dos opciones increíbles.

Vaya por delante que el Madrid no considera la posibilidad de Navas en estos momentos y sí la de tres porteros muy concretos, de los cuales dos son españoles. Uno es David de Gea que está libre, buscando equipo y aunque negocia con el Bayern, como os contábamos en Don Balón, la llamada del Madrid puede cambiarlo todo. Además del ex del United también gustan Kepa Arrizabalaga y Bono. El problema con el español, pese a que el Chelsea sí accedería a negociar, es su precio. El portero del Sevilla, de 32 años, es uno que gusta especialmente y podría salir por 20 millones (su cláusula es de 50)

Dicho lo cual, ¿está descartado Navas para suplir a Courtois? No, lo cierto es que no porque el Madrid cree que el recambio ha de ser de circunstancias, provisional; luego ha de ser alguien con experiencia, pero dispuesto a firmar por una temporada, tras la cual el puesto bajo palos del Bernabéu volverá a manos de Courtois. David Soria, que ya sonó esta temporada, Giorgi Mamardashvili y Diogo Costa (muy improbable) también aparecen entre las posibilidades. En cualquier caso, el Madrid no hará locuras, básicamente porque tiene a dos joyas en la cantera, Diego Piñeiro Ferran Quetglas.