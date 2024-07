Tiene raíces latinas, brilló en el Barça y ahora será la mano derecha de Hansi Flick

Las nuevas temporadas están para afrontarse y reivindicar algún error del pasado que no salió se esperaba. Con el Barcelona pasa algo parecido tras someterse a un año más sin levantar trofeo alguno. Xavi Hernández se había ganado la confianza de la directiva, pero la falta de resultados positivos, sobre todo títulos, no hicieron más que acelerar la salida del exmediocampista blaugrana.Al rescate del

Barça llegó el experimentado entrenador alemán Hansi Flick, quien no vino solo. Y es que Thiago Alcántara dijo presente en los entrenamientos del primer equipo, pero no como jugador, más bien como el asistente técnico del entrenador germano. Resulta que el ex Liverpool y Bayern Múnich colgó los botines a los 33 años, para poco después anunciar su aspiración por ser técnico.

Lesiones de por medio

Thiago Alcántara, de raíces brasileñas por su padre y que nació en Italia, optó por representar a España. Formado en la cantera del Barcelona para luego formar parte de la plantilla oficial, empezó sus aventuras en Bayern Múnich para posteriormente recalar en Liverpool. Sin embargo, el impedimento que evitó que continúe su carrera fueron las lesiones. El hijo de Mazinho Alcántara dijo basta a los 33 con el fin de dedicarse a lo que más le gusta: ser entrenador.

Barcelona lo confirmó

A través de un comunicado, el Barça señaló lo siguiente con respecto al arribo de Alcántara: “Thiago Alcántara, que recientemente ha anunciado su retirada de los terrenos de juego a los 33 años, estará durante las próximas semanas con el staff de Hansi Flick para formarse como técnico. Está previsto que el ya exjugador de fútbol esté con el primer equipo de fútbol todo el verano y, por tanto, será uno de los expedicionarios en la gira por Estados Unidos’’.

Talento de sobra

El conjunto blaugrana también señaló sobre Thiago que ''el centrocampista formado en La Masia y el nuevo entrenador azulgrana crearon una buena relación personal durante la única temporada en la que ambos coincidieron en el Bayern de Múnich, ganando un triplete”. En Barcelona, Thiago Alcántara se destacó como un mediocampista polifuncional, propio de la filosofía culé, así como lo fue en su momento Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets y más. Tanto en Bayern como en Liverpool, Alcántara macó un precedente gracias a su estilo futbolístico que ahora espera llevarlo al staff técnico de Hansi Flick.