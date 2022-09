Toda la verdad sobre Bernardo Silva: Laporta lo quería en el Camp Nou

Uno de los puntos más calientes de la actualidad que rodeaba al Barcelona durante el mercado de fichajes, fue la posible llegada de Bernardo Silva al Camp Nou. Una vez cerrado el periodo y con el portugués ya pensando única y exclusivamente en el Manchester City, han salido a la luz todo los detalles que acompañaron a la operación. Ha sido a través de la figura de su padre, Paulo Silva, que en unas declaraciones a ‘Stats Perform’, comentó todo lo relacionado al verídico interés del conjunto azulgrana en hacerse con el talentoso mediocampista de Guardiola.

"Hubo muchas conversaciones, pero no se hizo una oferta concreta en los tiempos que pensábamos que eran correctos. Cuando llegó, nos dimos cuenta de que ya no era el momento adecuado para todas las partes involucradas. Las cosas tienen que suceder racionalmente y no era el escenario ideal para Bernardo. Es un jugador maduro, tiene 28 años. Las cosas tienen que hacerse racionalmente, no emocionalmente", comentó el progenitor de un portugués confirmando así que la idea de Laporta era intentar abordar el fichaje, aunque no pudiese terminar de lanzarse ante la negativa del entorno del jugador a negociar en un momento en el que ya el plan de Bernardo no era salir.

Dicho esto, la llegada del portugués hubiera supuesto la guinda al nuevo proyecto de Xavi para esta temporada, además del desbordamiento de ilusión por parte de un Camp Nou deseoso de volver a ver a grandes talentos sobre el césped azulgrana. Finalmente, la operación no se produjo, y se respetaron los deseos de la cúpula del Manchester City de no querer desprenderse del luso. El CEO del club, Ferrán Soriano y el propio Guardiola se encargaron de cerrar filas con respecto a un futbolista que es un fijo en el once ‘skyblue’.

Así pues, el Barcelona sigue su camino ya sin el portugués, pero sí con un más que interesante puñado de fichajes que están haciendo que la alegría vuelva a reinar en el ambiente blaugrana. Unos Lewandowski, Raphinha, Koundé y el renovado Dembélé que junto a los Christensen, Kessié, Bellerín o Marcos Alonso han satisfecho de lleno la demanda de su técnico Xavi Hernández.