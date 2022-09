Haaland marca y ficha para Guardiola: su amigo al City por 18 millones

Muchas veces los movimientos de los equipos para acometer el fichaje de algún jugador son mucho más sencillos de lo que nos imaginamos. Díganselo si no al Manchester City, que a través de la figura de su estrella Haaland, consiguió contactar con su nuevo flamante central, el suizo Manuel Akanji. Ambos fueron compañeros en el Borussia Dortmund y al noruego solo le bastó un diminuto mensaje para convencer a su deseoso por llegar amigo, según cuenta el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano. La operación se cerró en unos 18 millones y el helvético ya fue de la partida ante el Sevilla en el primer compromiso de los de Guardiola en la Champions.

"Estoy feliz en el City. Erling Haaland me escribió antes de venir. Y cuando el City te llama, no tienes que pensártelo dos veces. Solo me dijo cosas buenas. Estoy contento con la decisión que tome”, señaló Akanji confirmando que la figura del noruego fue clave para el devenir de la operación. Una fórmula muy común dadas las facilidades hoy en día de intercambiar comunicación sin que la distancia suponga un problema para ello.

De esta forma, Haaland no solo brilla en sus primeros partidos como ‘citizen’, donde acumula nada menos que 12 goles en 8 partidos, sino que también contribuye a facilitar el trabajo de la dirección técnica facilitándoles la llegada de un central de un nivel muy alto. Akanji acumula experiencia de sobra tras sus cinco temporadas en el Borussia Dortmund, donde llegó a ser un fijo en la zaga colaborando en la consecución de la Supercopa en 2019 y de la Copa en 2021. A Alemania llegó procedente del Basilea, club donde siguió sus pasos como profesional después de hacerlo primero en el Winterthur.

Estará presente en el Mundial de Qatar

Guardiola recibe así un central también internacional con su selección, donde a sus 27 años tendrá la oportunidad de jugar el Mundial de Qatar con Suiza. Todo un reto al que espera llegar completamente preparado tras asumir el reto de competir en uno de los favoritos a ganar la Premier y la Champions este año.