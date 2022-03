Todo listo: Florentino encuentra destino para Hazard, un adiós amargo

El Real Madrid encara El Clásico en uno de los mejores momentos anímicos de la temporada, pero, aunque la gran parte de la atención esté puesta en dicho compromiso frente al FC Barcelona, Florentino no descuida el que puede ser un verano de lo más intenso en Chamartín. No obstante, aunque varios futbolistas de la plantilla aún no han resuelto su futuro profesional, uno de ellos, Eden Hazard, está muy cerca de dejar de ser una preocupación para el presidente: según ha informado Foot Mercato en las últimas horas, el Arsenal quiere fichar al atacante belga el próximo verano.

Puede sonar contraproducente que, tras haber jugado siete años en el Chelsea, Hazard pueda regresar a la Premier League al eterno rival de los blues, pero la rocambolesca situación en la que se encuentra inmerso el conjunto azulón podría precipitar este cambio de guion que sin duda supondría una de las mejores noticias del mercado para Florentino y las oficinas blancas. Con el más que probable fichaje de Mbappé y la posible llegada de Haaland a Concha Espina el próximo verano, las opciones del jugador belga de ser importante en la capital española se antojan ficticias.

A pesar de que su rendimiento desde que se incorporó al Real Madrid en el año 2019 ha distado enormemente de ser el esperado, el futbolista cuenta con dos clubs interesados en la Premier League para abordar su llegada el próximo verano, siendo el Arsenal el que cuenta con más papeletas para ello, pero estando el Newcastle a la cola por si la negociación con los gunners no llegase a buen puerto.

Eso sí, el jugador tiene contrato en vigor con el conjunto merengue hasta 2024 y no aceptará su salida a menos que el cuadro londinense iguale el salario actual del crack, 15 millones netos por campaña, y que el proyecto que diseñen los de Mikel Arteta sea suficientemente atractivo como para convencer al belga de dar el “sí” definitivo.

Por ende, la condición salarial del futbolista repercute de lleno en las oficinas blancas ya que Florentino sabe que, exigiendo una cifra demasiado elevada por su traspaso, podría echar para atrás el interés de estos dos clubs y aguar su propio plan: por ello, se estima que la salida del capitán de Les Diables Rouges no se dará por una cifra superior a 20 millones.