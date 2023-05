Tortazo morrocotudo a Florentino: malvendió al crack, se vengó y sería un digno heredero de Asensio

En el Real Madrid a veces las oportunidades son contadas y fruto de ello muchos futbolistas no terminan de explotar todo su potencial, algo que tiende a repercutir en su futuro con su adiós al Santiago Bernabéu. Eso sí, no siempre Florentino Pérez toma la decisión acertada en este sentido y Takefusa Kubo es el último gran ejemplo de ello.

El mediapunta japonés salió el verano pasado a cambio de 6 millones de euros para poner rumbo a la Real Sociedad, club en el que no solo está disfrutando de un rol privilegiado como titular indiscutible en los planes de Imanol Alguacil, sino en el que ha podido exhibir su gran abanico de virtudes una y otra vez hasta convertirse en una de las grandes sensaciones de la temporada en España.

Precisamente Kubo anotó el primer gol de la victoria del conjunto txuri-urdin ante el Real Madrid en el encuentro celebrado el pasado martes en el Reale Arena y con este tanto ya son 8 las dianas registradas por el japonés de 21 años en el presente curso, sin desmerecer las 5 asistencias repartidas.

No en vano, el rendimiento de la parcela creativa del Real Madrid está siendo satisfactorio, pero Florentino es consciente que la urgencia por atar relevos generacionales para Toni Kroos y Karim Benzema cada vez apremia más y, aunque con el alemán y el francés la papeleta parece solventada con Jude Bellingham y Endrick, la salida de Marco Asensio por su expiración de contrato se ha saldado con un casting que no termina de causar buena impresión en las oficinas de Bernabéu.

Con esto venimos a poner de manifiesto en Don Balón que Take Kubo, quien apenas disfrutó de oportunidades en Chamartín para demostrar su valía, podría haber sido esa pieza que heredase el ‘11’ de Asensio cuando este ya no forme parte de las filas del Real Madrid, algo que podría darse tras la conclusión de esta misma campaña si decide no renovar su contrato.