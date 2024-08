Tottenham ilusiona al Real Betis; quiere recuperar a su joya argentina: Fekir, clave en la operación

LaLiga se ha puesto de cabeza tras las últimas incorporaciones. Además de Barcelona, Real Madrid y Atlético, equipos como Real Betis no se quedan atrás. El cuadro del ingeniero Manuel Pellegrini está que se refuerza para seguir encarando esta dura temporada, que ya presentó a Vitor Roque, procedente del Barça. El brasileño no es la única obsesión del Betis, pues también quiere la incorporación de un futbolista que conoce bien la casa.

El elegido es nada más que el argentino Giovani Lo Celso, actualmente en Tottenham Hotspur y con ganas de salir. Sevilla lo espera y Pellegrini también para que pueda volver a liderar el mediocampo como hace años. La clave para que la operación se concrete es la salida de Nabil Fekir, quien aprobó su traspaso al fútbol de Qatar. De ese modo, el ex Villarreal y PSG pondría rumbo a España para jugar una vez más LaLiga.

La repercusión del gaucho en el fútbol inglés de la mano del Tottenham ha sido importante. Ahora, las cosas ya cambiaron y el rol protagónico del argentino también. De ese modo, Fabrizio Romano informó que “Real Betis está presionando para fichar a Gio Lo Celso como el principal objetivo”. El comunicador también apunta que ya se le venía ojeando desde el mes de junio.

🚨🟢⚪️ Real Betis are pushing to sign Gio Lo Celso as top target for midfield since June.



Lo Celso’s expected to leave Spurs in the final days and negotiations can now start as Nabil Fekir is on his way out.



🇶🇦 Qatari side Al Jazira advancing in talks for Fekir. pic.twitter.com/E1yVHpWCNs