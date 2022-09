Tras Haaland y Mbappé, otro “no” galáctico a Florentino: duele mucho

Reece James uno de los futbolistas cuyo nombre ha tenido mucho protagonismo en las oficinas del Bernabéu durante los últimos tres meses. El Real Madrid ha tanteado seriamente presentar una oferta por el lateral inglés del Chelsea ante las dudas generadas por Dani Carvajal y Lucas Vázquez durante la campaña pasada.

A pesar de que el curso se saldó de una forma maravillosa en cuanto a títulos cosechados, el equipo manifestó algunas carencias que Florentino y Carlo Ancelotti han tratado de subsanar este verano con la llegada de varios futbolistas, siendo Reece James una de las grandes prioridades que se había marcado el club para reforzar la defensa.

Tras recibir las negativas de Erling Haaland y Kylian Mbappé, dos negativas que a comienzos de verano supusieron un duro contratiempo para la casa blanca, James apareció en escena como la nueva millonada que tenía preparada Florentino en el mercado, antes incluso de que desembolsara los 80 ‘kilos’ que costó Tchouameni.

No obstante, el Chelsea cerró la puerta de salida al futbolista británico de 23 años, siendo este el primero que no se sintió especialmente atraído por el interés blanco. Eso sí, ni mucho menos las altas esferas del Real Madrid habían desistido de presentar una oferta por él el próximo verano a sabiendas de que es una de las mejores opciones de mercado para reforzar el carril derecho, no solo por su juventud, sino porque sus prestaciones han sido excelentes durante las tres últimas campañas.

Eso sí, cuando el nuevo sueño galáctico de Florentino aún estaba dando que hablar, se ha hecho oficial el gran varapalo para la familia merengue: James ha renovado con el Chelsea hasta 2028, dejando de lado cualquier posibilidad de que el Real Madrid pueda hacerse con sus servicios próximamente.

Es cierto que Carvajal terminó el curso a un nivel muy gratificante para los intereses del equipo, pero la carrera del lateral de Leganés ha estado marcada por sus innumerables lesiones musculares, las cuales, de volver a producirse, generarán un gran problema en ese carril ya que ni Lucas ni Odriozola terminan de convencer, y mucho menos a largo plazo.