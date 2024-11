Tras la derrota del Espanyol, Manolo explota contra la afición del Barça y explica por qué falló su planteo

El Espanyol sufrió una dura caída por 3-1 ante el Barça en el derbi de Catalunya. Los dirigidos por Manolo González fueron sometidos por el actual puntero de La Liga y tuvieron que conformarse con no perder por una diferencia de goles mayor.

Los periquitos llegaron al Estadio Olímpico de Montjuïc con la ilusión de dar el golpe frente al FC Barcelona de Hansi Flick, pero, una vez sonó el silbato, se dieron un baño de realidad. Dani Olmo, Lamine Yamal y Raphinha conforman una de las sociedades futbolísticas más temidas del fútbol europeo y, en un abrir y cerrar de ojos, pueden definir el encuentro. Eso fue exactamente lo que ocurrió en el derbi.

Manolo contra la afición del Barça

Tras el encuentro, el entrenador del Espanyol destacó que sus jugadores no bajaron los brazos a pesar de estar tres goles abajo en el marcador. "Lo normal era hundirse en la segunda parte, y competimos muy bien; todo el mundo esperaba que nos cayeran ocho", manifestó, y agregó: “El plan era apretar desde los pivotes a los centrales, pero en la primera parte lo interpretamos muy mal. En la segunda ya no ocurrió eso: les robamos y pudimos correr”.

En ese sentido, Manolo reveló que le molestaron los cánticos de la afición del Barça contra su equipo. “Somos el Espanyol de Barcelona y no podemos salir de aquí haciendo el ridículo ni el indio. A mí me revienta. Cuando nos cantaban ‘A Segunda’, me estaba ardiendo todo por dentro. Me fastidia por nuestra gente. La manera de perder el partido fue la de la segunda parte”, admitió.

Falló el plan del Espanyol

Manolo fue sincero ante los periodistas y explicó que el plan para complicar al Barça era presionar desde los pivotes a los centrales. “En la primera parte lo interpretamos muy mal. En la segunda ya no pasó eso: les robamos y pudimos correr”, afirmó el DT de los periquitos.

Sin embargo, también reconoció: “En la primera parte tuvimos demasiado miedo de presionarles, y en este campo no puedes hacer eso. Tenemos que jugar partidos completos, no medias partes como ocurrió hoy".